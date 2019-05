Segeln: GC32-Tour beerbt Extreme Sailing - Hagara/Steinacher am Start

Wien (APA) - Im Extremsegeln ist ein neues Zeitalter angebrochen. Mehrere Rennserien wurden zusammengelegt und weil auch die Extreme Series in der nunmehrigen GC32-Tour der ISAF aufgegangen ist und 2019 keine Rennen der America‘s Cup World Series stattfinden, sehen sich Roman Hagara und Hans Peter Steinacher hochkarätiger Konkurrenz ausgesetzt. Los geht die fünfteilige GC32-Tour noch im Mai vor Sardinien.

Österreichs zwei Doppel-Olympiasieger - Hagara ist Skipper, Steinacher Steuermann und Taktiker - greifen mit ihrer bewährten Crew an und zählen ihr Red Bull Sailing Team zu den Mitfavoriten, obwohl sich bis zu zwölf Teams angesagt haben. So tritt mit Alinghi der Vorjahressieger der Extreme Sailing Series an, von der GC32 Tour kommt das französische America‘s Cup Team Norauto. Außerdem geht auch Ben Ainslies America‘s Cup Team Ineos an den Start.

Weil die Serie nun unter dem offiziellen Dach des Internationalen Segelverbandes (ISAF) ausgetragen wird, haben Hagara und Steinacher bei der als WM ausgetragenen Station in Portugal die Chance, sich weiteres Edelmetall zu sichern. Zudem wird ein Geschwindigkeitsrekord angepeilt. Fallen soll dieser im September auf der vorletzten Station am Gardasee in Italien. Hagara und Steinacher hatten sich 2018 vorrangig dem Coaching des Segelnachwuchses gewidmet und nur wenig Zeit an Bord verbracht. Nun sind sie wieder mitten drin.

Die Saison der 32 Fuß langen Katamarane beginnt vom 22. bis 26. Mai in Villasimius auf der italienischen Insel Sardinien. Anschließend geht es zur Weltmeisterschaft in Lagos (POR/26.-30. Juni) und weiter nach Palma de Mallorca (ESP/31. Juli-3. August) und Riva del Garda (ITA/11.-15. September). Das Finale der Serie, bei der wieder auf America‘s Cup ähnlichen Kursen „gefoilt“ wird, findet vom 6. bis 10. November erstmals außerhalb Europas statt. Der Ort wird erst bekannt gegeben.

Roman Hagara und Hans Peter Steinacher zählen zu Österreichs erfolgreichsten Sommersport-Athleten. Sie haben zwei olympische Goldmedaillen (Sydney, Athen) und zahlreiche Weltmeistertitel gewonnen. Als einzige Österreicher haben sie an der America‘s Cup World Series teilgenommen. Als Köpfe des Red Bull Sailing Team in der GC32 Racing Tour und als Sportdirektoren der Red Bull Foling Generation führen sie die nächste Generation von Seglern an mit dem Ziel, den Segelsport auf ein noch höheres Niveau zu heben.