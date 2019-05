Papst würdigte Inklusionspionier Jean Vanier

Vatikanstadt (APA) - Papst Franziskus hat bei der Generalaudienz am Mittwoch im Vatikan und ebenso auf dem Rückflug von seiner Balkanreise am Dienstagabend den in der Nacht auf Dienstag verstorbenen Pionier der Behinderteninklusion, Jean Vanier, für sein Lebenswerk gewürdigt, wie Kathpress meldet.

„Jean Vanier arbeitete für die Ärmsten, für die am meisten beiseite Gedrängten, selbst für diejenigen, die man schon im Mutterleib zum Tode verurteilt hatte“, sagte der Papst in seiner Ansprache. „Möge Jean Vanier uns allen ein Vorbild sein, möge er uns vom Himmel aus helfen!“

Vanier war 90-jährig an einer Krebserkrankung gestorben. Auf der Rückreise von Skopje nach Rom hatte der Papst gesagt, Vanier habe es verstanden, das Christentum zu leben, indem er sich den Menschen angenommen habe, die von der Gesellschaft an den Rand gedrängt würden. Er habe seit einiger Zeit von Vaniers Krankheit gewusst, berichtete der Papst. Heute wolle er ihm einfach danken, aber auch Gott danken, dass er der Menschheit einen solchen Menschen geschenkt habe.

Vanier wurde am 10. September 1928 in Genf als Sohn kanadischer Eltern geboren. Sein Vater war der spätere Generalgouverneur von Kanada, Georges Vanier. Jean Vanier war zunächst bei der kanadischen Marine tätig, bevor er Philosophie studierte. Er rief die erste „Arche“-Gemeinschaft 1964 im Dorf Trosly-Breuil nördlich von Paris ins Leben. In diesen Hausgemeinschaften leben Behinderte und Nichtbehinderte zusammen. Heute gibt es weltweit rund 150 „Archen“ mit etwa 5.000 Mitgliedern in 35 Ländern. In Österreich ist die „Arche“ Tirol derzeit die einzige „Arche“-Gemeinschaft.

In der zentralen Ansprache bei der Generalaudienz erinnerte Papst Franziskus an seine dreitägige Reise nach Nordmazedonien und Bulgarien erinnert, von der er am Dienstagabend zurückkehrte. Dabei lobte er eigens noch einmal die Leistung der Mazedonier bei der Aufnahme von Flüchtlingen in den Jahren 2015 und 2016. Zudem erinnerte er an seine Begegnung mit der Leitung der bulgarisch-orthodoxen Kirche.

Zwar machten so viele Migranten wie damals „natürlich Probleme“, aber die Menschen in Nordmazedonien hätten „ein großes Herz“ gehabt und viel geleistet bei der Aufnahme und Versorgung der Flüchtlinge. Dafür bat der Papst die Menschen auf dem Petersplatz eigens um einen Applaus.

Zugleich habe ihn die Zärtlichkeit beeindruckt, mit der in Skopje die Mutter-Teresa-Schwestern mit hilfsbedürftigen Menschen umgingen. Ohne solche Zärtlichkeit und Liebe werde soziale Hilfe schnell „zu ernsthaft und säuerlich“.

Bei seinem Treffen mit dem bulgarischen Patriarchen Neofit und dem Synod der orthodoxen Kirche habe er an „unsere Berufung und unseren Auftrag“ erinnert, „Zeichen und Instrumente der Einheit zu sein“. Dies gelinge mit Hilfe des Heiligen Geistes, „wenn wir das, was uns eint, dem voranstellen, was uns getrennt hat und noch trennt“, sagte Franziskus.