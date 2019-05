Radiologische Verfahren essenziell für Frauengesundheit

Wien (APA) - Bildgebende Verfahren spielen sowohl bei Brustkrebs, der häufigsten Krebserkrankung bei Frauen, als auch bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen eine essenzielle Rolle hinsichtlich Diagnostik, Therapie und Verlaufskontrolle. Auch Uterusmyome können gut mittels interventioneller Radiologie behandelt werden, erläuterten Experten der Österreichischen Röntgengesellschaft am Mittwoch bei einer Pressekonferenz.

Brustkrebs ist weltweit die bei Frauen am häufigsten vorkommende Krebserkrankung. In Österreich ist jede achte Frau im Laufe ihres Lebens davon betroffen, dabei erkranken Frauen zwischen dem 50. bis 69. Lebensjahr daran am häufigsten. Mit dem österreichischen Brustkrebsfrüherkennungsprogramm soll Brustkrebs möglichst früh erkannt werden, um bestmöglich behandeln zu können und die Mortalitätsrate zu senken. Die Zielgruppe des 2014 implementierten Screeningprogramms sind Frauen zwischen dem 45. Lebensjahr und dem 69. Lebensjahr, zudem gibt es die Möglichkeit eines freiwilligen Einstiegs („Opt-in“) ab dem 40. Lebensjahr, bei einem zweijährigen Untersuchungsintervall.

Im Gegensatz zu fast allen anderen internationalen Brustkrebs-Screening-Programmen ist in Österreich der Brustultraschall zusätzlich zur Mammografie implementiert. Die Sensitivität (Erkennen einer Krankheit durch ein bestimmtes Untersuchungsverfahren; Anm.) könne durch eine additive Sonographie signifikant erhöht werden, erklärte Martin Daniaux vom BrustGesundheitZentrum Tirol. Auch für eine Tomosynthese (Bilder der Brust aus verschiedenen Winkeln; Anm.) als Erweiterung der Mammografie sprach sich Daniaux aus. Diese erhöhe die Sensitivität der Mammografie ebenfalls signifikant. Im Jahr 2018 wurden insgesamt 639.580 Mammografien durchgeführt, davon fanden 60,7 Prozent im Rahmen der Screenings statt. Die Teilnehmerinnenrate betrug 49,8 Prozent (bezogen auf versandte Einladungen). Das bedeutet einen leichten Rückgang zum Vorjahr (52,4 Prozent), der sich laut der Vermutung von Daniaux in einer Verringerung des Anteils der jüngeren Opt-In-Patientinnen und möglicherweise an deren größerer Angst vor der Belastung durch die Strahlung liegt. Diese sei im Vergleich zum Nutzen der Untersuchung jedoch unbegründet, betonte Daniaux.

Hinsichtlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen gebe es zwischen Frauen und Männern deutliche Unterschiede, führte Klaus Hergan vom Universitätsinstitut für Radiologie am Landeskrankenhaus Salzburg aus, die bei Diagnose und Therapie berücksichtigt werden müssten. Diese Erkrankungen lassen sich laut Hergan sehr gut mittels Echokardiografie, Magnetresonanztomografie (MRT), Computertomografie (CT) und Herzkatheter diagnostizieren. Besonders bedeutend seien die Unterschiede bei den Krankheitsbildern, die es beim Mann entweder gar nicht gebe oder die anders in Erscheinung treten. Im Gegensatz zu Männern ereignen sich beispielsweise Herzinfarkte durchschnittlich acht bis zehn Jahre später als bei Männern. Die Prognose nach einem Infarkt ist bei Frauen hingegen schlechter: innerhalb eines Jahres nach einem Herzinfarkt versterben 26 Prozent der Frauen und 19 Prozent der Männer, innerhalb der nächsten fünf Jahre 47 Prozent der Frauen und 36 Prozent der Männer.

Die möglichen Ursachen dafür seien vielfältig, meinte Hergan: Nicht nur werden die Symptome eines Herzinfarktes von Frauen anders wahrgenommen, manche nicht invasive Tests zur Risikoeinschätzung seien außerdem weniger sensitiv und spezifisch als bei Männern (etwa Ergometrie, die Stressbildgebung mit Echokardiografie) andere etwas besser (Nuklearmedizin, Herz-CT). Die Gründe dafür seien etwa zahlreiche pathophysiologische Faktoren wie Zyklus, Schwangerschaft, Menopause, Adipositas, arterielle Hypertonie, Blutfette, Insulinresistenz, polyzystisches Ovarialsyndrom, chronische entzündliche Zustände, Rauchen, körperliche Inaktivität, Brustkrebs-Therapie, Depression.

Die stressinduzierten Kardiomyopathien - das bekannteste von ihnen ist das „Broken-Heart Syndrom“ - kommen fast ausschließlich bei Frauen vor (86 bis 95 Prozent). Die auch als Takotsubo-Kardiomyopathie bekannte Erkrankung wird vor allem durch einschneidende Stresssituationen ausgelöst. Die Folgen sind Schmerzen und Funktionseinschränkungen. Die Prognose allerdings günstig: die Erkrankung heilt innerhalb mehrerer Wochen komplett aus, sagte Hergan.

Auch im Falle von entzündlichen Erkrankungen sind Frauen nachteiliger betroffen. Die Sarkoidose, eine chronische granulomatöse Erkrankung, kommt z.B. etwas häufiger bei Frauen als bei Männern vor, genauso wie rheumatische Erkrankungen und Lupus Erythematodes. Herzrhythmusstörungen und Vorhofflimmern treten zwar seltener bei Frauen auf, verlaufen aber öfter symptomatisch. Komplikationen wie Schlaganfall, Herzinfarkt und Todesfälle treten gehäuft bei Frauen auf.

Als „Goldstandard“ zur Diagnose von Uterusmyomen (gutartige, hormonempfindliche Muskelknoten in der Gebärmutter; Anm.) gelte nach wie vor der Ultraschall, erklärte Maria Schoder von der Klinische Abteilung für Kardiovaskuläre und interventionelle Radiologie der Medizinischen Universität Wien/AKH. Eine weitere geeignete, nicht invasive Untersuchungsmethode sei die MRT. Als gebärmuttererhaltende Therapien stünden neben medikamentösen und organerhaltenden chirurgischen Verfahren hier auch nicht-operative radiologische Behandlungsmethoden zur Verfügung: die Uterusarterienembolisation (UAE) und die magnetresonanzgeführte fokussierte Ultraschallbehandlung (MRgFUS). Die UAE wird von interventionell tätigen Radiologen in speziellen Zentren durchgeführt. Die Therapieentscheidung hänge von zahlreichen Faktoren ab und wird von Beschwerdebild, Kinderwunsch, Alter und dem Wunsch der Patientin, eine Hysterektomie zu vermeiden, bestimmt, sagte Schoder.

