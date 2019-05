EU-Wahl - Auschwitz-Überlebende appellieren an Europas Jugend

Berlin (APA) - Überlebende des NS-Vernichtungslagers Auschwitz haben am Mittwoch an die Jugend Europas appelliert, zur Europawahl zu gehen und gegen all jene Parteien zu stimmen, „die als rechtspopulistische und rechtsextreme Sammlungsbewegungen Europa mit altbekannten und giftigen Strategien des Hasses und der Ausgrenzung kontaminieren und zerstören wollen“.

„Diese Wahl darf nicht, wie beim Brexit in England, durch die Jugend verschlafen werden. Dazu steht zu viel auf dem Spiel. Oder wie es die Überlebenden immer wieder formulieren: „Ihr habt die Wahl! Wir hatten sie nicht!“, kommentierte Christoph Heubner, der Exekutiv-Vizepräsident des Internationalen Auschwitz-Komitees, den offenen Brief der Überlebenden in einer Aussendung.

Die Überlebenden der deutschen Konzentrations- und Vernichtungslager würden ihren Aufruf an die jungen Menschen „aus einem großen Vertrauen heraus“ formulieren, betonte Heubner. „Sie haben sie bei Zeitzeugengesprächen in vielen europäischen Ländern immer wieder als engagierte und berührte Zuhörer erlebt, die deutlich gemacht haben, dass sie sich für eine Welt einsetzen wollen, in der ein Auschwitz nicht mehr möglich sein wird.“ Deshalb hoffen die Überlebenden darauf, dass viele junge Menschen „rechtzeitig die Brisanz der Situation in Europa wahrnehmen und zur Wahl gehen“.