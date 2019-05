KULTUR - Termine von Do, 09.05.19 bis Fr, 10.05.19

Wien (APA) - Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

~

--------------------------------------------------------------------- Kultur - Termine am Donnerstag, 09. Mai 2019

WIEN - KI Dancing Stars - Die bisherigen Staffeln * 10:00 KI PK „150 Jahre Staatsoper: Rückblick, Ausblick, GRAFIK Aktivitäten“ mit Dir. Meyer, ORF-GD Wrabetz,

Wienerberger-CEO Scheuch, Rathkolb

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(Staatsoper, 1., Opernring 2) - 16:00 KI Vienna City Gallery Walk mit zahlreichen

Ausstellungseröffnungen https://www.gallerywalk.at - 17:30 AI Eröffnung der Ausstellung „Bewegende Momente - Das

KI Ende der Teilung Europas“ mit u.a.

Nationalratspräsident Sobotka

(Heldenplatz, Pavillon Burg, 1.) - 19:00 KI Buchpräsentation Deuticke „Monster“ von und mit

Kurt Palm

(Brunnenpassage, 16., Brunnengasse 71) - 19:00 KI Buchpräsentation Hanser Verlag „Bungalow“ von und

mit Helene Hegemann

(Hauptbücherei, 7., Urban-Loritz-Platz 2a) * BILD 19:00 KI Wiener Festwochen: Rede „Judenplatz 1010 - Eine LIVE AI Rede an Europa 2019“ von und mit Timothy Snyder

(live auf http://go.apa.at/Jn9SpPid )

(Judenplatz, 1.) - 19:00 KI Eröffnung Ausstellung „Haben und Brauchen in Wien

- KUBUS“ http://go.apa.at/yaJpLAjf

(Künstlerhaus-Ausweichquartier, 5., Stolberggasse

26) - 19:00 KI Premiere „Colonial Cocktail Volume 2: Spirits“ von

Stefanie Sourial

(UA)

(studio brut, 7., Zieglergasse 25) - 19:30 KI Konzert Kammerorchester Wien-Berlin, Anne-Sophie

Mutter - Werke von Mozart

(Musikverein, 1., Musikvereinsplatz 1) - 19:30 KI Premiere „Magic Afternoon“ von Wolfgang Bauer

(Theater in der Josefstadt, Probebühne, 8.,

Josefstädter Straße 26) * 19:30 KI Premiere Gruppe badluck „Die Macht der Dinge -

Szenen zur Migration“

www.weltmuseumwien.at/programm/die-macht-der-dinge

(Weltmuseum Wien, 1., Heldenplatz) - 20:00 KI CD-Präsentation/Konzert „Take It Off Slowly“ von

und mit Dana Gillespie

(Metropol, 17., Hernalser Hauptstraße 55) - 20:00 KI Konzert Live@RKH: Wenzel Beck

(ORF-RadioKulturhaus, 4., Argentinierstraße 30a) - 20:00 KI Buchpräsentation Residenz Verlag „Ned, dasi ned

gean do warat: Gedichte“ von Christine Nöstlinger

mit Ingrid Burkhard, Walter Soyka und Gerald

Votava

(Rabenhof Theater, 3., Rabengasse 3) - 20:30 KI Premiere Theater.punkt „Glückliche Tage“ von

Samuel Beckett

(Galerie Elisabeth & Klaus Thoman, 1.,

Seilerstätte 7) - 20:30 KI Konzert GoGo Penguin

(Porgy & Bess, 1., Riemergasse 11)

KÄRNTEN Klagenfurt * 10:30 KI PK „43. Tage der deutschsprachigen Literatur“ mit

u. a. Bgm. Mathiaschitz (SPÖ), ORF-

Landesdirektorin Bernhard

(Robert-Musil-Literatur-Museum, Bahnhofstraße 50) - 19:00 KI Eröffnung Ausstellung „Alberto Giacometti - Paris

sans fin“

(bis 28.7.)

(Stadtgalerie Klagenfurt, Theatergasse 4)

Saag - 18:00 KI Eröffnung Ausstellung „Vegetative Bildwirkerei“

von Stephka Klaura

(Schau-Kraftwerk Forstsee, Saag 15)

Villach - 19:00 KI Eröffnung Ausstellung „Viktor Rogy - c‘est la vie“

(bis 8.6.)

(Galerie Freihausgasse, Leiningengasse 12)

NIEDERÖSTERREICH Purkersdorf - 11:00 KI PG „Programmpräsentation des 18. Kultursommers

Purkersdorf 2019“ mit u.a. Bgm. Steinbichler,

Kulturstadträtin Schlögl (beide SPÖ)

(Die Bühne, Wiener Straße 12)

Sonntagberg - 11:00 KI PG anl. 5. Kuratoriumssitzung zur Revitalisierung

II der Basilika Sonntagberg mit LH Mikl-Leitner (ÖVP)

, Bischof Schwarz, Abt Pilsinger

(Pfarrhof , 1, Sonntagberg)

OBERÖSTERREICH Linz - 19:00 KI Eröffnung Ausstellung „Hannah Winkelbauer & Evalie

Wagner - Beziehungsweisen“

(OÖ Kulturquartier, die Kunstsammlung des Landes

OÖ, OK Platz 1) - 19:30 KI Premiere „Viel Lärm um nix!“ von Gernot Plass

(Theater Phönix, Wiener Straße 25)

SALZBURG Salzburg - 10:00 CI Medientermin ÖBB, Modelleisenbahnhersteller Roco

WI „Präsentation der Leonardo da Vinci

KI Kunstlokomotive“ mit u.a. Verkehrslandesrat

Schnöll (ÖVP)

(Hauptbahnhof Salzburg, Bahnsteig 1, Südtiroler

Platz 1) - 12:00 KI PG Land Salzburg „Salzburger Museumswochenende

2019“ mit u.a. LH Haslauer, LHStv. Schellhorn,

Hochleitner (Direktor Salzburg Museum)

(Salzburg Museum, Erdgeschoß, Mozartplatz 1)

STEIERMARK Graz * 11:00 KI Presseführung Ausstellung „Erde - Wasser - Feuer.

Lebensquellen und Wissensspeicher“

(Archäologiemuseum Graz, Eggenberger Allee 90) * 19:30 KI Premiere „Oberon“ von Carl Maria von Weber

(konzertant)

(Grazer Oper, Kaiser-Josef-Platz 10) - 19:30 KI Eröffnung Ausstellung „Landschaft. 80 Jahre

Bernhard Eisendle“

(bis 19.6.)

(Steiermarkhof, Ekkehard-Hauer-Straße 33)

TIROL Innsbruck - 19:00 KI Eröffnung Ausstellung „Hans Gosch - Frame &

Monoform“

(Galerie Rhomberg, Templstraße 2-4)

VORARLBERG Bregenz - 18:00 KI Premiere „Diorama Bregenz :: Der letzte Mensch“

von Mikeska/Kittstein

(Landestheater Vorarlberg, Seestraße 2)

ITALIEN Venedig * 13:00 KA Kunst-Biennale Venedig: PK anl. Eröffnung des

Österreich-Pavillons mit Kulturminister Blümel

(ÖVP), Kuratorin Felicitas Thun-Hohenstein,

Künstlerin Renate Bertlmann

(Giardini)

--------------------------------------------------------------------- Kultur - Termine am Freitag, 10. Mai 2019

WIEN - 10:00 KI Verleihung „Theodor Körner Förderpreis für

XI Wissenschaft und Kunst“ und Überreichung „Herbert

Tumpel Preis“ mit u.a. Kuratoriumspräsidentin

Anderl, Vors. Rathkolb, Ruth Wodak (Festrede)

(Universität Wien, Kleiner Festsaal, 1.,

Universitätsring 1) - 19:00 KI Feier „30 Years Of Anzenberger“

(AnzenbergerGallery, 10., Absberggasse 27) - 19:00 KI Eröffnung Ausstellung „Margret Kohler-

Heilingsetzer, Christian Ecker - Boatpeople.

Freedom And Borders“

(Galerie Eboran Wien, 6., Stumpergasse 7) - 19:00 KI Eröffnung Ausstellung „Aus dem Stegreif - Ein

gemeinsamer Blick auf die Commedia dell‘arte“;

Buchpräsentation „Groteske Komödie“

(bis 25.8.)

(Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste

im Theatermuseum, 1., Lobkowitzplatz 2) - 19:30 KI Premiere „Der Reigen“ nach Arthur Schnitzler

(Bronski & Grünberg, 9., Porzellangasse 8) - 19:30 KI 2. Festival Rakete: Premiere „The Upside Down Man

(The Son Of The Road)“ von Mohamed Toukabri; „the

next five hundred thousand years of movement“ von

Karin Pauer (UA)

(Tanzquartier, Studios, 7., Museumsplatz 1) - 19:30 KI Konzert Robert Forster & Band

(Theater Akzent, 4., Theresianumgasse 18) - 20:00 KI Konzert James Hersey

(Veranstalter: Arcadia Live)

(Grelle Forelle, 9., Spittelauer Lände 12) - 20:00 KI Konzert/Tourauftakt Semino Rossi

(Veranstalter: Show Factory Entertainment)

(Wiener Stadthalle, Halle F, 15., Roland-Rainer-

Platz 1) * BILD 20:15 KI Finale „Dancing Stars“ (live auf ORF eins)

CI (ORF-Zentrum, 13., Würzburggasse 30)

MI - 20:30 KI Konzert Skuli Sverrisson & Bill Frisell

(Porgy & Bess, 1., Riemergasse 11) * BILD 21:20 KI Wiener Festwochen: Eröffnung mit u.a. Clara Luzia,

Soap&Skin, EsRap

(Rathausplatz Wien, 1.)

BURGENLAND Oberwart - 19:00 KI Lesung Flüchtlingshilfe Burgenland, Offenes Haus

Oberwart (OHO) „Biedermeiern“ von und mit Livia

Klingl

(OHO Offenes Haus Oberwart, Lisztgasse 12)

KÄRNTEN Bad Eisenkappel - 19:30 KI Eröffnung Ausstellung „Jenseits des Unsinns“ von

Rudi Benetik

(Galerie Vorspann, Hauptplatz 8)

Gmünd - 19:00 KI Eröffnung Ausstellung „ge-spannt“ von Elke Maier

(bis 12.10.)

(Galerie Miklautz, Hintere Gasse 32) - 20:00 KI Eröffnung Ausstellung „anlass > verlauf“ von

Gerlinde Thuma

(bis 30.7.)

(Galerie Gmünd, Hintere Gasse 36)

Klagenfurt - 15:00 KI Eröffnung Ausstellung Universitätskulturzentrum

Unikum „HALTUNG ÜBEN - Eröffnung des

demokratischen Fitness-Parcours“

(Cafe Europa, Europapark)

OBERÖSTERREICH Linz * 10:30 KI Presseführung Ausstellung „Wiar a Hünderl sein

Herrn“ mit Dir. Sturm, Kuratoren Heller und Stoff

(OÖ Kulturquartier, Solaris, OK Platz 1)

SALZBURG Salzburg - 19:00 KI Eröffnung Ausstellung „Wege - Utak Austausch

Budapest-Salzburg“

(bis 19.6.)

(Berchtoldvilla, Josef Preis Allee 12) * 19:30 KI Premiere „Die unsichtbare Hand“ von Ayad Akhtar

(ÖEA)

(Schauspielhaus Salzburg, Studio, Im

Petersbrunnhof/Erzabt-Klotz-Straße 22)

STEIERMARK Altaussee - 14:00 KI Veranstaltung Salzwelten „Das Glück der Kunst -

CI Eröffnung einer neuen Schaustelle unter Tage - Wie

die Altausseer Bergmänner Europas Kunstschätze

retteten“

(Salzwelten Altaussee, Lichtersberg 25)

Bad Radkersburg * 18:30 KI Eröffnung Fotoausstellung Pavelhaus - Pavlova hisa

AI „Die Grenzen sind mein Gefängnis - meje so moj

zapor“ mit David Kranzelbinder (Kurator)

(bis 15.6.)

(Pavelhaus - Pavlova hisa, Laafeld/Potrna 30)

Graz - 19:30 KI Eröffnung Creative Industries Styria GmbH (CIS)

CI „Designmonat Graz 2019“ mit u.a. LR Eibinger-

Miedl, Bgm. Nagl (beide ÖVP), GF Schrempf (CIS)

http://www.designmonat.at

(Joanneumsviertel, Kalchberggasse)

Vorau - 18:00 KI Eröffnung Ausstellung „Vergolder und Staffierer -

CI Ärzte der Heiligen“

(bis 30.9.)

(Augustiner-Chorherren Stift Vorau, Vorau 1)

DEUTSCHLAND Hamburg - 11:00 KA Jahres-PK Schauspielhaus Hamburg

(Schauspielhaus Hamburg, Kirchenallee 39)

-------------------------------------------------------------------- APA-Termine laufend aktualisiert im AOM unter „Termine“

im Web unter www.termine.apa.at -------------------------------------------------------------------- ~