Mali - Zwischen Separatisten, Islamisten und Armut

Wien/Bamako (APA) - Bis zum Militärputsch vor sieben Jahren galt Mali als einer der wenigen demokratischen Musterstaaten in Afrika. Seit damals lassen radikale Islamisten und separatistische Tuareg-Rebellen das Land aber nicht mehr zur Ruhe kommen. Gleichzeitig kämpfen die Menschen ums tägliche Überleben, denn Mali gehört zu den ärmsten Ländern weltweit. 60 Prozent des westafrikanischen Landes sind von Wüste bedeckt.

Von 1992 bis 2012 hatte in Mali ein Mehrparteiensystem mit friedlichen Machtwechseln nach Wahlen geherrscht. Aus Unzufriedenheit mit der Politik der Regierung gegenüber den Tuareg-Separatisten im Norden des Landes stürzt das Militär im März 2012 Amadou Toumani Toure. In der Folge verdrängen islamistische Gruppen die Tuareg und übernehmen die Kontrolle über den Norden des Landes. Erst durch das massive militärische Eingreifen der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich können sie im Jahr darauf wieder zurückgedrängt wurden.

Vor vier Jahren schloss die Regierung ein Friedensabkommen mit mehreren Rebellengruppen. Der Vertrag soll dem Norden Malis mehr Autonomie geben. Die Aufständischen verpflichten sich im Gegenzug, die Regierung in Bamako anzuerkennen. Die wichtigste Rebellengruppe der Tuareg, die separatistische „Koordination der Bewegungen des Azawad“ (CMA), boykottierte den Vertrag jedoch. Im Zentrum und im Norden des Landes - ein Gebiet etwa von der neunfachen Fläche Österreichs - kontrollieren die mit den Terrororganisationen Al-Kaida oder dem „Islamischen Staat“ verbundenen Islamisten wieder weite Landstriche.

Bei einem bewaffneten Überfall auf ein Dorf in der Region Mopti Ende März waren zum Beispiel rund 150 Menschen getötet worden, darunter nach UN-Angaben auch viele Frauen und Kinder. Erst am vergangenen Samstag starben in der Region 18 Menschen bei einem Angriff. Die Gewalt geht zum guten Teil auch auf ethnische Spannungen zurück, etwa zwischen der Volksgruppe der nomadischen Fulani und sesshaften Bauern. Klimaveränderungen wie die Ausdehnung der Sahara oder die Zunahme von Überschwemmungen zwingen die Nomaden, immer weiter in den Süden zu ziehen.

Das 1.240.192 km2 große Mali gilt unter Experten als „Schlüsselstaat“ für Befriedung der gesamte Region Westafrika. Das überschwappen der Konflikte auf andere Länder beziehungsweise innerhalb des Staates wird befürchtet. Der Süden im Vergleich zum Norden und dem Landesinneren gilt unter Experten noch als stabilste Region. Die Sicherheitslage im Zentrum wird hingegen zunehmend schlechter. Im Norden herrscht unterdessen „gar kein Gewaltmonopol“ mehr.

Vor allem dort versucht seit 2013 eine internationale UNO-Truppe zur Stabilisierung Malis (MINUSMA) von knapp 15.000 Soldaten und Polizisten, darunter auch drei Österreicher, das westafrikanische Land wieder zu stabilisieren. Der Einsatz gilt nach jener in der Demokratischen Republik Kongo als gefährlichste Blauhelm-Mission, bisher starben nach UNO-Angaben 122 MINUSMA-Mitarbeiter (Stand: März 2019). Nach Ansicht von Experten beschützen die Blauhelme vor allem sich selbst. An einer parallelen EU-Ausbildungsmission für die malische Armee (EU), die ebenfalls seit 2013 besteht, mit Hauptquartier in der Hauptstadt Bamako, beteiligt sich auch Österreich seit Beginn an.

Frieden und Stabilität in dem 18-Millionen-Einwohner Land zu erreichen, ist auch für Europa wichtig: Zum einen ist der Staat nicht nur ein Transitland für Migranten, sondern wird zunehmend auch zu einem Herkunftsland. Zum anderen könnten Islamisten bei einem Zerfall des Staates ihre Macht festigen - und das nur eine Landesgrenze vom Mittelmeer entfernt. 2017 kamen 10.347 Malier über das Mittelmeer nach Europa, nach Guinea und Marokko die dritthöchste Zahl. Betreffend der Anzahl von Asylsuchenden liegt Mali aber nur auf Rang 24 EU-weit (im Jahr 2018). In Österreich ist die Anzahl mit 16 Anträgen 2018 gering. Ihr Weg führt meist nach Frankreich.