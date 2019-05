AUSSENPOLITIK - Termine von Do, 09.05.19 bis Fr, 10.05.19

Wien (APA) - Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

~

--------------------------------------------------------------------- Außenpolitik - Termine am Donnerstag, 09. Mai 2019

WIEN - AI IAEA-Gouverneursrat (6.5.-10.5.)

(IAEO/IAEA (Vienna International Center), Wagramer

Straße 5) - WI Deutsche Bildungsministerin Gerlach zu

AI Arbeitsbesuch in Wien

II (09.05.-10.05.) - AI Ehemalige Knesset-Abgeordnete Hanin Zoabi in

Österreich - AI 13:30 PG zum Vortrag von Hanin Zoabi mit Hanin

Zoabi, Fritz Edlinger (GÖAB), Bernhard

Heitz (emer. Bischof der altkatholischen

Kirche), Helga Hiebl (WUK)

(vor Cafe Prückel, Spielzimmer, 1.,

Stubenring 24) - AI 19:00 Vortrag Solidaritätskomitee f. Palästina

„Kolonialismus und/oder Demokratie“ von

ehemaliger Knesset-Abgeordneter Hanin Zoabi

(Aktionsradius Wien, 20., Gaußplatz 11)

* 11:00 WI PK Industriellenvereinigung (IV) „Europa 2030 -

AI Die Forderungen der Industrie für die Zukunft der

II EU - Präsentation IV-Positionspapier“ mit

Präsident Kapsch, Generalsekretär Neumayer

(Haus der Industrie, IV-Lounge, 3.,

Schwarzenbergplatz 4) * 11:00 II EU-Wahl: PK NEOS „Projekt 50+ für eine höhere

AI Wahlbeteiligung“ mit u.a. stv. Klubobmann Scherak,

Gen.Sekr. Donig

(NEOSphäre, 7., Neustiftgasse 73-75) - 12:00 AI Vortrag Österreichische Gesellschaft für

WI Außenpolitik und die Vereinten Nationen (ÖGAVN)

„New Challenges Ahead of the European Union. The

Shape of the Cohesion Policy in the Future EU

Budget“ von polnischem Minister für Investitionen

und Entwicklung, Kwiecinski

(„Chatham House Rule“)

(Hofburg Stallburg, 2. Stock, 1., Reitschulgasse

2) - 17:30 AI Eröffnung der Ausstellung „Bewegende Momente - Das

KI Ende der Teilung Europas“ mit u.a.

Nationalratspräsident Sobotka

(Heldenplatz, Pavillon Burg, 1.) - 18:00 II EU-Wahl: Diskussion NEOS „Vor den Vereinigten

AI Staaten von Europa“ mit Spitzenkandidatin Gamon

und Hannes Androsch

(Labstelle, 1., Wollzeile 1) - 19:00 AI Podiumsdiskussion GewerkschafterInnen gegen

II Atomenergie und Krieg (ggae) „EU: Auf dem Weg zur

Kriegsunion - Gefahr für Österreichs Neutralität

und den Frieden in Europa“ mit Thomas Rothner

(Friedensforscher), Kaplan Franz Sieder (Pax

Christi), Sara Tavares da Costa (Young European

Socialists), Makus Strohmeier (ÖGB) )

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(Amerlinghaus, 7., Stiftgasse 8) - 19:00 AI Vortrag „A Negotiated Two-State Solution: Vision

And Reality“ von Hanan Ashrawi (PLO Executive

Committee) (Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(Bruno Kreisky Forum, 19., Armbrustergasse 15) - 19:00 WI Podiumsdiskussion Vienna Institute for

AI International Dialogue and Cooperation (vidc)

„China in Afrika - Chance oder Bedrohung?“ mit

Were (Entwicklungsökonomin), Wang (Universität

Leiden), Fischer (Johannes Kepler Universität

Linz), Neuwirth (VIDC) http://go.apa.at/f5bV4Swi

(Diplomatische Akademie, 4., Favoritenstraße 15a) * 19:00 KI Wiener Festwochen: Vortrag „Judenplatz 1010 - Eine LIVE AI Rede an Europa 2019“ von und mit Timothy Snyder

(live auf http://go.apa.at/Jn9SpPid )

(Judenplatz, 1.)

KÄRNTEN Klagenfurt * 13:30 AI PK „Initiative erinnern&handeln zu Kundgebung

II gegen Ustasa- und Neonazi-Treffen in Kärnten“ mit

Andrej Mohar (Sprecher der Initiative)

(Buchhandlung Hacek, Paulitschgasse 5)

NIEDERÖSTERREICH Grafenegg * 18:00 AI Festakt zum Europatag „30 Jahre Öffnung des

II Eisernen Vorhangs“ mit Bundespräsident Van der

Bellen, LH Mikl-Leitner (ÖVP)

(Reitschule Grafenegg, Grafenegg 10)

OBERÖSTERREICH Linz - 17:00 II EU-Wahl: Fest „Europe Rising“ zum Wahlkampfauftakt

AI der SPÖ OÖ mit u.a. Bundesvors. Rendi-Wagner

(Lentos Kunstmuseum, Ernst Koref-Promenade 1) --------------------------------------------------------------------- EU

EU-WEIT * AA Europatag der EU GROSSBRITANNIEN/EUROPÄISCHE UNION London/Brüssel * AA Entwicklung um Brexit - Tauziehen zwischen Tories

und Labour Party - EU-Wahlkampf in Großbritannien RUMÄNIEN Sibiu (Hermannstadt) * BILD AA Informeller EU-Gipfel der Staats- und

AI Regierungschefs zur Strategie der EU-Institutionen

II 2019-24 mit u.a. Bundeskanzler Kurz

12:00 Doorstep

18:10 PK mit Kurz ---------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND Berlin - 15:00 AA PK deutscher Finanzminister Scholz zum Ergebnis

WA des Arbeitskreises Steuerschätzung (07.05.-09.05.)

FRANKREICH Paris * AA Aktions- und Streiktag der Gewerkschaften in

WA Frankreich

IRAN/USA Teheran/Washington * AA Nach Ankündigung des Iran, sich teilweise aus dem

internationalen Atomabkommen zurückzuziehen

ISRAEL Jerusalem - AA Unabhängigkeitstag in Israel

ITALIEN (SÜDTIROL) Bozen - 09:00 AA EU: Vorstellung des Bands „EU-Mitgliedschaft und

AI Autonomie“ mit u.a. LH Kompatscher (SVP)

(Palais Widmann, Silvius-Magnago-Platz 1)

TÜRKEI Istanbul * AA Kontroverse in der Türkei über Annullierung der

Bürgermeisterwahl in Istanbul

UNO Genf - AA UNO-Menschenrechtsrat untersucht Lage der

Menschenrechte in Nordkorea

WELTWEIT - AA Tage des Gedenkens und der Versöhnung für die

Opfer des Zweiten Weltkriegs (08.05. - 09.05.)

--------------------------------------------------------------------- Außenpolitik - Termine am Freitag, 10. Mai 2019

WIEN - AI IAEA-Gouverneursrat (6.5.-10.5.)

(IAEO/IAEA (Vienna International Center), Wagramer

Straße 5) - WI Deutsche Bildungsministerin Gerlach zu

AI Arbeitsbesuch in Wien

II (09.05.-10.05.)

NIEDERÖSTERREICH Ernstbrunn - 13:30 II PK ÖVP NÖ „So profitieren Niederösterreichs

CI Familien im Bereich der Kinderbetreuung von der

AI Europäischen Union“ mit LR Teschl-Hofmeister, EU-

Abg. Mandl

(Rathaus, Hauptplatz)

SALZBURG Salzburg - 19:00 II EU-Wahl: Veranstaltung ÖVP Salzburg

AI „Wahlkampfauftakt mit Salzburger Spitzenkandidatin

Karoline Edtstadler“ mit u.a Bundeskanzler Kurz,

LH Haslauer

(Salzburg Congress, Auerspergstraße 6)

STEIERMARK Bad Radkersburg * 18:30 KI Eröffnung Fotoausstellung Pavelhaus - Pavlova hisa

AI „Die Grenzen sind mein Gefängnis - meje so moj

zapor“ mit David Kranzelbinder (Kurator)

(bis 15.6.)

(Pavelhaus - Pavlova hisa, Laafeld/Potrna 30)

Graz - 11:00 II EU-Wahl: PK Die Grünen „Werner Kogler und Sarah

AI Wiener zum Thema Ernährung“ und danach Start der

Wahlkampf-Tour

(Medienzentrum, Hofgasse 16)

DEUTSCHLAND Hamburg - AA Anhörung vor dem Internationalen Seegerichtshof in

Hamburg nach Klage der Ukraine gegen Russland

wegen aufgebrachter Schiffe vor der Krim im

vergangenen November (10.-11.5.)

IRAN/USA Teheran/Washington * AA Nach Ankündigung des Iran, sich teilweise aus dem

internationalen Atomabkommen zurückzuziehen

SLOWENIEN Ljubljana * AA Ehemalige katalanischer Regionalpräsident

Puigdemont in Slowenien

Treffen mit ehemaligem slowenischen Präsidenten

Kucan und MEP Vajgl

14:00 Diskussion

TÜRKEI Istanbul * AA Kontroverse in der Türkei über Annullierung der

Bürgermeisterwahl in Istanbul

UNO New York * AA UNO-Sicherheitsrat zur Lage in Libyen

-------------------------------------------------------------------- APA-Termine laufend aktualisiert im AOM unter „Termine“

im Web unter www.termine.apa.at -------------------------------------------------------------------- ~