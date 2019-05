8. Mai - Laut Sobotka „Meilenstein“ und „Mahnung“ zugleich

Wien (APA) - Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) hat am Mittwoch anlässlich des Endes des Zweiten Weltkriegs in Europa durch die bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht von einem „Meilenstein in der demokratischen Entwicklung unseres Landes“ gesprochen. Dieser Tag sei aber zugleich „Mahnung vor Totalitarismus und Rassismus“.

Österreich habe sich seit 1945 zu einer gewachsenen Demokratie entwickelt, so Sobotka in einer Aussendung: „Es ist gelungen, aus den Erfahrungen der Jahre 1918 bis 1938 zu lernen.“ Zugleich warnte Sobokta davor, vor dem „neuen Antisemitismus“ die Augen zu verschließen. In einem „gesamtgesellschaftlichen Ansatz“ müssten Lösungen für die Zukunft erarbeitet werden.