Fußball: Haftstrafen für russische Ex-Teamspieler Kokorin und Mamajew

Moskau (APA/Reuters) - Die zwei russischen Fußball-Ex-Nationalspieler Alexander Kokorin und Pawel Mamajew sind am Montag wegen Beteiligung an mehreren Schlägereien in Moskau zu Gefängnisstrafen verurteilt worden. Das Gericht folgte der Forderung der Staatsanwaltschaft und verhängte gegen Kokorin 18 Monate und gegen Mamajew 17 Monate Haft.

Die beiden sollen im Oktober 2018 in einem Cafe und in einem Restaurant in Moskau mehrere Menschen angegriffen und verletzt haben. Sie saßen seit längerer Zeit in Untersuchungshaft.