Europas Leitbörsen schließen mehrheitlich im Plus

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Leitbörsen sind am Mittwoch großteils fester aus dem Handel gegangen. Der Euro-Stoxx-50 gewann 16,10 Einheiten oder 0,47 Prozent auf 3.417,26 Zähler.

Marktteilnehmer blickten wieder pessimistischer auf den Zollstreit zwischen den USA und China, nachdem US-Präsident Donald Trump angedroht hatte, die Zölle auf chinesische Wareneinfuhren deutlich zu erhöhen. Nichtsdestotrotz wollen die Vertreter der beiden Volkswirtschaften ihre Gespräche am morgigen Donnerstag fortsetzen. Kursbewegende Konjunkturdaten blieben am Mittwoch unterdessen rar gesät.

Unter den Einzelwerten hatte die Siemens-Aktie nach einer Zahlenvorlage im Leitindex der Eurozone die Nase vorn. Der Münchner Industriekonzern hat den Gewinn im zweiten Quartal überraschend deutlich ausgebaut. Darüber hinaus kündigte Siemens an, sich vom Energiegeschäft zu trennen und dieses an die Börse zu bringen. Die Siemens-Aktie verteuerte sich um 4,57 Prozent.

Unterdessen rutschten die Aktien von Ahold Delhaize mit minus 1,27 Prozent an das untere Ende der Kurstafel des Euro-Stoxx-50. Der Umsatz des niederländisch-belgischen Handelskonzerns hat im ersten Quartal, gerechnet zu konstanten Wechselkursen, um 1,5 Prozent auf 15,9 Milliarden Euro zugelegt. Der Konzern führt das schwache Wachstum primär auf das späte Osterfest zurück.

In London enttäuschten die Unternehmen ITV und Imperial Brands mit ihren Geschäftszahlen. Der Fernsehkonzern ITV rechnet wegen des geplanten EU-Austritts Großbritanniens mit einem schwächelnden Werbegeschäft im ersten Halbjahr, was der Aktie einen Kursrutsch in der Höhe von 6,08 Prozent einbrockte.

Der Tabakkonzern Imperial Brands konnte mit seinem operativen Gewinn in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres die Erwartungen zwar übertreffen, gleichzeitig fielen aber die Umsätze schwächer aus als prognostiziert. Die Imperial-Brands-Aktie sackte 6,32 Prozent ab.

In Spanien standen die Anteile von Ferrovial im Fokus, nachdem das Bauunternehmen für das erste Quartal einen Verlust von fast 100 Millionen Euro gemeldet hatte. Die Ferrovial-Aktie büßte 3,53 Prozent ein.

Zudem gaben in Madrid die Papiere von Endesa 2,36 Prozent ab. Auf die am Dienstag berichteten Quartalszahlen folgten nun Abstufungen. So strichen die Investmentbank Mainfirst sowie das Analysehaus Kepler Cheuvreux ihre Kaufempfehlungen für die Aktien des Energieversorgers.

Index Aktuell Änderung Änderung Zuletzt

Punkte Prozent Wien ATX 3.089,34 -7,48 -0,24 3.096,82 Frankfurt DAX 12.179,93 87,19 0,72 12.092,74 London FTSE-100 7.271,00 10,53 0,15 7.260,47 Paris CAC-40 5.417,59 21,84 0,40 5.395,75 Zürich SPI 11.647,00 52,56 0,45 11.594,44 Mailand FTSEMIB 21.203,86 -15,28 -0,07 21.219,14 Madrid IBEX-35 9.227,00 -8,10 -0,09 9.235,10 Amsterdam AEX 558,93 2,07 0,37 556,86 Brüssel BEL-20 3.574,86 -21,10 -0,59 3.595,96 Stockholm SX Gesamt 1.623,37 5,52 0,34 1.617,85 Europa Euro-Stoxx-5 3.417,26 16,10 0,47 3.401,16

0

Euro-Stoxx 373,40 1,15 0,31 372,25 ~

