Die umstritten Atomanlagen des Iran

Wien (APA) - Das vor allem unter dem früheren iranischen Präsidenten Mahmoud Ahmadinejad massiv vorangetriebene Atomprogramm löste weltweit Sorgen aus, dass die Islamische Republik eines Tages die Fähigkeit zum Atomwaffenbau erlangen könnte.

Grundlage des umstrittenen Nuklearprogramms sind verschiedene Anlagen, deren Betrieb unter dem 2015 in Wien geschlossenen internationalen Atomabkommen teilweise ausgesetzt oder eingeschränkt wurde. Inwieweit der jetzige, als moderat geltende Präsident Hassan Rouhani wie angedroht das Atomprogramm wieder hochfahren könnte, ist offen.

Folgende Anlagen stehen im Mittelpunkt der Beobachtung der Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA:

ISFAHAN: Im Zentrum der iranischen Atomforschung steht die Anlage zur Herstellung von Kernbrennstäben. Seit 2006 wird dort in sogenannten Konversionsanlagen auch das in Zentrifugen zur Urananreicherung benötigte Hexafluoridgas produziert.

NATANZ: Seit 2007 wurde in dem Komplex südöstlich von Teheran auf bis fünf Prozent schwach angereichertes Uran produziert. Das Material wird in Atomkraftwerken zur Stromgewinnung eingesetzt. Bis August 2013 hatte der Iran 9.704 Kilo angehäuft - deutlich mehr, als für sein einziges AKW in Bushehr gebraucht wird. Zudem installierte Teheran in Natanz eine neue Generation von Zentrifugen, die wesentlich mehr anreichern können.

FORDO: 2009 gab Teheran die Existenz der lange geheim gehaltenen Anreicherungsanlage südlich von Teheran zu. Sie war einer größten Streitpunkte zwischen der Staatengemeinschaft und dem Iran auf dem Weg zu einem Abkommen. Dort wurde bis Jänner 2014 spaltbares Uran 235 auf einen Reinheitsgrad von 20 Prozent angereichert. Damit könnte in relativ kurzer Zeit Uran auf Waffenfähigkeit (90 Prozent) angereichert werden.

ARAK: Im Westen des Iran war ein Schwerwasserreaktor im Bau. In solchen Reaktoren fällt Plutonium an, das für die Waffenproduktion verwendet werden kann. Im Atomabkommen verpflichtete sich Teheran, den Reaktor umzubauen und nur für Forschungszwecke sowie zur Produktion von medizinisch nutzbaren Radioisotopen zu verwenden.

PARCHIN: In der Militäranlage südöstlich von Teheran wurden möglicherweise Tests mit Atomsprengköpfen simuliert. Der Iran dementierte das. Seit die IAEA 2012 Zugang forderte, wurden Gebäude abgerissen und Material weggebracht.

Zum Jahrestag des US-Ausstiegs aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran hat Rouhani einen Teilausstieg seines Landes aus der Vereinbarung von 2015 bekanntgegeben. In einer ersten Phase will sich Teheran nicht mehr an die Abmachung halten, nur 300 Kilogramm niedrig angereichertes Uran zu behalten und den Rest in ein Drittland zu schicken oder zu verkaufen. Auch die Beschränkungen für die Produkte aus dem Schwerwasserreaktor Arak sollen nicht mehr gelten.