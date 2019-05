UN-Sicherheitsrat berät über Kämpfe in syrischer Provinz Idlib

New York (APA/AFP) - Der UN-Sicherheitsrat wird am Freitag hinter verschlossenen Türen über die eskalierenden Kämpfe im Nordwesten Syriens beraten. Deutschland, Belgien und Kuwait beantragten das Dringlichkeitstreffen, nachdem die russische Luftwaffe und syrische Regierungstruppen ihre Angriffe auf die Region um Idlib massiv ausweiteten, wie Diplomaten am Mittwoch in New York mitteilten.

Die drei Staaten gehören dem Sicherheitsrat derzeit als nichtständige Mitglieder an.

Die Region um Idlib wird zum Teil noch von Jihadisten kontrolliert. Seit Ende April wurden dort nach UN-Angaben mindestens zwölf Krankenstationen, darunter zwei Krankenhäuser, und zehn Schulen bombardiert. Mehr als 150.000 Menschen flohen innerhalb einer Woche vor den Kämpfen. In der Region gilt seit September eine Waffenruhe mit den Truppen von Machthaber Bashar al-Assad, doch gibt es immer wieder Kämpfe. Russland ist der engste Verbündete von Syriens Machthaber.

