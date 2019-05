Flugausfälle wegen Streiks in Frankreich erwartet

Paris (APA/AFP) - Streiks im öffentlichen Dienst in Frankreich könnten am Donnerstag zu Flugausfällen und Verspätungen führen. An dem Ausstand wollen sich unter anderem die Fluglotsen beteiligen. Aufgerufen zu den Streiks haben neun Gewerkschaften. Sie protestieren gegen die angekündigte Streichung von 120.000 Stellen im öffentlichen Dienst in Frankreich.

In Paris ist eine zentrale Kundgebung geplant (ab 14.00 Uhr). An den Protesten könnten auch Vertreter der „Gelbwesten“-Bewegung teilnehmen. Mit den Kürzungen im öffentlichen Dienst will die Regierung den Haushalt entlasten. Präsident Emmanuel Macron hatte kürzlich aber ein mögliches Zugehen auf die Gewerkschaften signalisiert.