New York (APA) - Die US-Börsen sind am Mittwoch überwiegend schwächer aus dem Handel gegangen. Der Dow Jones Industrial Index stieg um marginale 2,24 Punkte oder 0,01 Prozent auf 25.967,33 Einheiten. Während der S&P-500 Index 4,63 Punkte oder 0,16 Prozent auf 2.879,42 Zähler verlor und der Nasdaq Composite Index um 20,44 Einheiten oder 0,26 Prozent auf 7.943,32 Zähler fiel.

Die New Yorker Indizes hatten nach einem zurückhaltenden Start über weite Strecken mit klaren Gewinnen tendiert, bevor sie im Schlusshandel wieder fast einheitlich ins Minus drehten. Das bestimmende Thema blieb der erneut entfachte Handelskonflikt zwischen den USA und China, in dem am Donnerstag und Freitag weitere Gespräche stattfinden werden. Im Vorfeld davon hatte der US-Präsident Donald Trump mit der Erhöhung bestehender Zölle gedroht und China angekündigt, gegebenenfalls Vergeltungsmaßnahmen umzusetzen.

Unter den Einzelwerten standen die Aktien von Lyft unter besonderer Beobachtung. Der Konkurrent vom Fahrdienstvermittler Uber, der noch in dieser Woche selbst an die Börse will, hatte am Vorabend nach Handelsschluss Quartalszahlen vorgelegt und die Anleger für das Gesamtjahr 2019 auf den bisher größten Verlust in der Firmengeschichte eingestellt. Die Anteilsscheine von Lyft gingen mit einem satten Minus von 10,84 Prozent aus dem Handel.

Einen spektakulären Kurssprung gab es bei einem Nebenwert zu sehen. Die Aktien der Workhorse Group schossen um 214,54 Prozent nach oben. Zuerst hatte US-Präsident Donald Trump getwittert, der US-Autobauer General Motors (GM) werde sein Werk im Bundesstaat Ohio wohl an den Nutzfahrzeughersteller verkaufen. GM hatte anschließend die Gespräche darüber bestätigt. Die Workhorse-Aktie verlor damit vorerst ihren Status als „Pennystock“ mit einem ehemaligen Wert von unter 1 Dollar.

Die Aktien von Microchip Technology büßten 2,77 Prozent ein, nachdem der Halbleiterhersteller mit seinem bereinigten Ergebnis je Aktie die Investoren enttäuscht hatte.

Die Papiere von Mosaic verteuerten sich hingegen um 2,88 Prozent und erholten sich damit vom vorangegangenen Kursrutsch. Am Vortag hatte der Düngemittelhersteller einen enttäuschenden Ergebnisausblick geliefert. Nun verliehen Kaufempfehlungen der Investmentbanken JP Morgan und Credit Suisse der Aktie wieder Auftrieb.

Nach Börsenschluss wird unter anderem der Medienkonzern Walt Disney Geschäftszahlen präsentieren. Im Vorfeld schloss der Disney-Kurs um 1,16 Prozent höher.

