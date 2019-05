Fußball: Tottenham nach 3:2-Thriller bei Ajax 2 - Meinungen

Amsterdam (APA) - Stimmen zum Halbfinal-Rückspiel der Fußball-Champions-League zwischen Ajax Amsterdam und Tottenham (2:3):

Mauricio Pochettino (Tottenham-Trainer): „Es ist schwer, Worte zu finden. Danke an den Fußball, danke an meine Spieler. Ich habe eine Gruppe von Spielern, die Helden sind. Die zweite Hälfte war unglaublich. Es ist unmöglich, solche Emotionen ohne den Fußball zu erleben. Wir haben in der Besprechung vor dem Spiel gesagt: Wenn du arbeitest und die Liebe spürst, spürst du auch die Leidenschaft für diesen Sport. Es war eine Freude, ein derartiges Spiel zu sehen. Die Chance, ein Finale zu spielen, ist unglaublich.“

Christian Eriksen (Tottenham-Offensivspieler): „Es ist ein Traum, im Finale zu stehen. Wir haben gefühlt, dass wir uns nicht in den Spiegel schauen können, wenn wir 0:3 oder 0:4 untergehen. Wir mussten kämpfen, haben dann früh getroffen, um das Momentum ein wenig zu haben, sie unter Druck zu bringen. Heute war es kein taktisches Spiel, sondern ein Kampf und eine Leistung mit Herz. Lucas hat uns das Spiel gewonnen, er verdient das. Ich hoffe, er bekommt jetzt eine Statue.“

Son Heung-min (Tottenham-Offensivspieler): „Ich habe sowas auch nicht so oft gesehen. In der ersten Hälfte haben wir zwei Tore kassiert, aber wir haben auch Chancen gehabt. In der zweiten Hälfte war es ein komplett verrücktes Spiel. Wir sind einfach so glücklich, und wir haben so gefightet bis zum Ende. Wir haben an uns geglaubt. Drei Tore von Lucas sind einfach Wahnsinn. Die Mannschaft hat in jeder Situation gekämpft.“

Danny Rose (Tottenham-Verteidiger): „Wir haben Liverpool vergangene Nacht gesehen. Es zeigt, dass es nicht zu Ende ist, bevor es zu Ende ist. Wir waren nach dem Hinspiel enttäuscht, wie wir gestartet sind, und wir sind auch heute so gestartet. Aber nach der Pause war es unser Spiel.“

Matthijs de Ligt (Ajax-Kapitän): „Natürlich ist es sehr hart, das wird jeder verstehen. Wenn du so nahe am Finale bist und in der letzten Sekunde verlierst, das ist einfach unbeschreiblich. In der ersten Hälfte war unser Pressing sehr gut. In der zweiten Hälfte haben wir uns zu weit hinten hineindrängen lassen, da wird es schwer. Am Ende geht es aber nur darum, dass wir verloren haben. Ich habe es jetzt schon realisiert. Das ist die schlimmste Art und Weise, aus der Champions League auszuscheiden.“