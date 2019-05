Erzeugerpreise in China steigen schneller - Inflation wächst leicht

Peking (APA/Reuters) - Die Erzeugerpreise in China sind im April schneller gestiegen. Sie legten binnen Jahresfrist 0,9 Prozent zu - nach einem Plus von 0,4 Prozent im März. Analysten waren von einem Anstieg von lediglich 0,6 Prozent ausgegangen. Die Verbraucherpreise kletterten im April um 2,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im März war ein Plus von lediglich 2,3 Prozent verbucht worden.