Brandkatastrophe im Tauerntunnel jährt sich am 29. Mai zum 20. Mal

Flachau (APA) - Einer der schwersten Verkehrsunfälle des Landes jährt sich am 29. Mai zum 20. Mal: Bei der Brandkatastrophe nach einem Auffahrunfall im Tauerntunnel in Salzburg sind damals zwölf Menschen ums Leben gekommen und 42 weitere verletzt worden. 40 Fahrzeuge waren in die verheerende Kollision verwickelt. Am Jahrestag findet bei der Autobahnkapelle eine Gedenkfeier statt.

Das Brandinferno im Mont-Blanc-Tunnel mit 39 Toten war noch in aller Munde - und mit ihm die Diskussion über die Tunnel-Sicherheit -, als es gut zwei Monate später auch im Tauerntunnel im Bundesland Salzburg zur Katastrophe kam: Ein damals 27-jähriger Kraftfahrer aus Oberösterreich, er hatte in den 22 Stunden vor dem Unglück nur vier Stunden und 45 Minuten geschlafen, fuhr gegen 4.55 Uhr vermutlich wegen Sekundenschlafs in der - damals noch einzigen - Röhre einer stehenden Fahrzeugkolonne auf, die vor einer Ampel angehalten hatte. Vier Autos wurden dabei zwischen zwei Lastern derart zerdrückt, dass es tagelang so aussah, als ob nur ein Wagen zwischen die Schwerfahrzeuge geraten war.

Zur Brandkatastrophe kam es durch einen mit 24.000 hochexplosiven Lackspraydosen beladenen Lkw. Das Feuer mit Temperaturen von 1.200 Grad vernichtete nicht nur Menschenleben und Infrastruktur, sondern zerstörte zudem Spuren, die Aufklärung über den Unfallhergang hätten geben können, wie zum Beispiel eventuelle Bremsspuren. 67 Personen hatten sich noch aus dem Tunnel retten können. Wem das nicht gelang, für den gab es keine Rettung mehr: Die Feuerwehr konnte wegen des enormen Rauchs und der gewaltigen Hitze erst am Nachmittag allmählich in den Tunnel vordringen, das „Brand aus“ gab es nach knapp 17 Stunden.

Das ganze Ausmaß des Unglücks wurde erst nach und nach sichtbar, denn zunächst hatte man nur einen Toten entdeckt. Die Bergung der Autos nahm mehrere Tage in Anspruch, wobei die Fahrzeuge teilweise ineinander verkeilt oder verschmolzen waren. Am 2. Juni wurde es dann zur traurigen Gewissheit: Es gab zwölf Tote zu beklagen, deren Identität aber erst nach mehr als drei Wochen durch DNA-Analysen endgültig geklärt werden konnte. Fünf von ihnen waren gebürtige Polen, die in Deutschland gelebt hatten, zwei waren Belgier, zwei Bosnier, zwei Österreicher und einer kam aus Griechenland.

Eine schlichte Gedenktafel aus Untersberger Marmor an der Autobahnkapelle Flachau erinnert heute noch an die Katastrophe: „Im Gedenken an die Opfer des Unglücks im Tauerntunnel am 29. 5. 1999“. Dann folgen die zwölf Namen der beim Flammeninferno ums Leben Gekommenen und darunter „Österreichische Autobahnen- und Schnellstraßen AG“.

Nur drei Monate nach dem Unfall und damit deutlich früher als geplant wurde am 28. August 1999 der Tauerntunnel wieder für den Verkehr freigegeben. Die Österreichische Autobahnen- und Schnellstraßen AG (ÖSAG) bezifferte später den durch die Katastrophe entstandenen Schaden mit insgesamt rund 27,8 Millionen Euro. Davon waren 19,1 Millionen entgangene Mauteinnahmen, weil der Tunnel fast den ganzen Sommer gesperrt blieb. 2,91 Millionen Euro der Schadenssumme waren vorgezogene Erhaltungs- und Verbesserungsmaßnahmen. Für Begräbniskosten, Schmerzensgeld, Verdienstentgang oder Waisenpensionen wurden an die Hinterbliebenen und Verletzten rund 3,5 Millionen Euro ausbezahlt.

Der Lenker des Lastwagens wurde am 27. Juni 2001 in zweiter Instanz wegen fahrlässiger Gemeingefährdung rechtskräftig zu zwei Jahren Haft verurteilt, von denen 21 Monate auf Bewährung ausgesetzt wurden. Die unbedingte Haft sei vor allem aus Gründen der „Generalprävention“ im Hinblick auf die Lkw-Fahrer notwendig, befand das Gericht.

Am 29. Mai 2019 werden sich um 15.00 Uhr Einsatzkräfte von damals und Vertreter der Asfinag zu einer Gedenkfeier in der Autobahnkapelle einfinden. Eingeladen wurden auch Überlebende und Angehörige der Toten, so ihre Anschrift noch eruiert werden konnte. Zudem werden ein deutscher und ein österreichischer Priester anwesend sein.

