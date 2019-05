Arbeiter stürzte im Bezirk Baden in Silo und starb

Hernstein (APA) - Ein 49-Jähriger ist am Mittwoch in Hernstein (Bezirk Baden) bei einem Sturz in ein Silo gestorben. Zwei slowakische Arbeiter im Alter von 19 und 20 Jahren hatten zuvor bei Arbeiten in rund 20 Metern Höhe ein Gitterrost entfernt, berichtete die Polizei. Der Bulgare fiel durch die Öffnung und erlitt tödliche Verletzungen. Die Slowaken wurden der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angezeigt.

Die Ursache für den Unfall am Mittwoch kurz vor 9.00 Uhr war vorerst unbekannt. Das zuständige Arbeitsinspektorat wurde den Ermittlungen beigezogen, teilte die Exekutive in einer Aussendung mit.