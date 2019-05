Geschwisterpaar bei Mopedunfall in Kärnten schwer verletzt

Wolfsberg (APA) - Eine 14-Jährige und ihr Bruder sind Mittwochabend in Wolfsberg in Kärnten bei einem Mopedunfall schwer verletzt worden: Der 17-Jährige hatte einen vor ihm abbiegenden Pkw übersehen und fuhr gegen das Heck des Wagens. Die Bursche und die am Sozius mitfahrende Schwester wurden über das Auto geschleudert. Die Rettung brachte sie in das LKH Wolfsberg. Der 18-jährige Autofahrer blieb unverletzt.