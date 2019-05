Wiener Aktienmarkt vorbörslich erneut im Minus erwartet

Wien (APA) - Heimische Aktienhändler erwarten die Eröffnung an der Wiener Börse am Donnerstag mit leichterer Tendenz. Zu Handelsbeginn dürfte der ATX nach Händlerschätzungen rund neun Punkte unter dem Schluss-Stand vom Mittwoch (3.089,34) liegen. Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 3.025,00 und 3.095,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 3.041,00 Punkten aus.

Erneut verhaltene Vorgaben von der Wall Street und aus Asien sollten die europäischen Aktienbörsen und damit auch den ATX belasten. Die heimische Börse würde dann den jüngsten Abwärtsschub fortsetzen. Auf Unternehmensebene liegt in Wien noch eine sehr magere Meldungslage vor. International gilt der verschärfte Handelsstreit zwischen den USA und China als Belastungsfaktor.

Am Mittwoch hatte der ATX um 0,24 Prozent schwächer bei 3.089,34 Punkten geschlossen. Der heimische Aktienmarkt setzte damit seinen jüngsten Abwärtskurs fort. Der ATX musste bereits seinen 6. Verlusttag in Folge verbuchen.

Auf Unternehmensebene standen der Verbund, Lenzing und Polytec mit präsentierten Geschäftszahlen im Fokus. Ex Dividende wurden zudem die Aktien von Wienerberger und BAWAG gehandelt.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

~ UNIQA +2,71% 9,46 Euro Do&Co +2,64% 73,90 Euro Palfinger +2,18% 28,10 Euro ~ Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

~ BAWAG -5,11% 40,44 Euro Mayr-Melnhof -2,59% 112,80 Euro Warimpex -1,80% 1,36 Euro ~

~ ISIN AT0000999982 ~ APA085 2019-05-09/08:49