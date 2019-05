Sinkende Preise belasteten Stahlkonzern ArcelorMittal

Luxemburg (APA/dpa) - Der weltgrößte Stahlhersteller ArcelorMittal bekommt die zunehmend schwierigeren wirtschaftlichen Bedingungen in der Branche zu spüren. Das operative Ergebnis (Ebitda) sank im ersten Quartal um mehr als ein Drittel auf 1,65 Mrd. US-Dollar (1,5 Mrd. Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag in Luxemburg mitteilte.

Überkapazitäten und niedrigere Verkaufspreise aufgrund einer schwächeren Konjunktur sowie steigende Rohstoffkosten belasteten die Ergebnisse, erklärte Konzernchef Lakshmi Mittal.

So sehe sich insbesondere Europa hohen Importen ausgesetzt, die von der Europäischen Union beschlossenen Abwehrmaßnahmen griffen bisher noch nicht vollständig. ArcelorMittal habe deswegen schon Anfang Mai entschieden, die Produktion von Rohstahl auf das Jahr hochgerechnet um drei Millionen Tonnen zu kürzen.

Der Nettogewinn brach von 1,2 Mrd. auf 414 Mio. Dollar ein. Dabei belasteten auch Wertberichtigungen, etwa für den jüngsten Zukauf in Italien. Der Umsatz stagnierte bei 19,2 Mrd. Dollar. Die Auslieferungen stiegen, auch bedingt durch die Übernahmen in Italien und Brasilien.

