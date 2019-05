81-Jähriger geriet 2 - Im Krankenhaus verstorben

Ernsthofen/Steyr (APA) - Ein 81-Jähriger ist am Mittwoch nach einem Unfall mit einem Traktor in Ernsthofen (Bezirk Amstetten) verstorben. Der Mann, der unter eine Zugmaschine geraten war, erlag in den Abendstunden im Krankenhaus Steyr seinen schweren Verletzungen, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Donnerstag mit.