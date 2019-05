Tiroler Musiker liefert Baustein im „Game of Thrones“-Universum

Innsbruck — Der Nachtkönig reitet gen Süden, Jon Snow geht erstmals auf Tuchfühlung mit einem Drachen und Bran verrät das größte aller Geheimnisse. Die erste Folge der aktuellen Staffel "Game of Thrones" lässt zu Beginn vergangene Schlüsselszenen Revue passieren. Entscheidend beteiligt an der 30-sekündigen "Was bisher geschah"-Sequenz ist der Tiroler Christian Tschuggnall — die Musik dazu hat er gemeinsam mit dem Australier Michael Edwards geschrieben und produziert.

Von dem Karriere-Highlight wurde Tschuggnall selbst überrascht. "Michael hat mich mitten in der Nacht angerufen, es war genial. Wir hatten keine Ahnung, dass sie unser Stück nehmen würden", berichtet er im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung.

Die düstere Komposition mit dem passenden Titel "Edge of Chaos" hatten sie im Auftrag von Universal Production Music kreiert, wie bereits viele Werke zuvor. "Wir haben bereits drei Alben gemacht", so Tschuggnall. "Weltweit wird unsere Musik bei Serien, TV-Shows oder Filmen verwendet." Aber "Game of Thrones" sei "schon etwas ganz besonders." Auch wegen der Reichweite. Viele Millionen Zuschauer verfolgen derzeit die achte und finale Staffel.