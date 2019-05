Staatsoper: Joseph Calleja fällt für „Rigoletto“ aus

Wien (APA) - Joseph Calleja muss seine Auftritte an der Wiener Staatsoper in „Rigoletto“ am heutigen Donnerstag sowie am 12. und 16. Mai absagen. In der heutigen Vorstellung springt Attilio Glaser als Duca di Mantova ein und gibt mit dieser Aufführung sein Debüt im Haus am Ring. Der Sänger des Duca di Mantova in den beiden weiteren Vorstellungen wird noch bekannt gegeben.