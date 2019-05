„Geeint sind wir stärker“ - Zehn Versprechen des EU-Gipfels von Sibiu

Sibiu (Hermannstadt) (APA) - Die EU-Chefs gehen mit zehn Versprechen in den informellen EU-Zukunftsgipfel nach Sibiu (Hermannstadt), der am heutigen Europatag stattfindet. „Wir bekräftigen unsere Überzeugung, dass wir geeint stärker sind in dieser unruhigen und herausfordernden Welt“, heißt es in dem Gipfelentwurf. Im Folgenden die zehn Versprechen laut der Erklärung:

„Wir werden ein Europa verteidigen - von Osten nach Westen, von Norden nach Süden. Vor dreißig Jahren haben Millionen Menschen für ihre Freiheit und Einheit gekämpft und den Eisernen Vorhang zu Fall gebracht, der Europa auf Jahrzehnte gespalten hat. Es gibt keinen Raum für Spaltungen, die gegen unsere kollektiven Interessen arbeiten.“

„Wir bleiben geeint, durch dick und dünn. Wir werden uns gegenseitig Solidarität zeigen in Zeiten, wo wir es brauchen, und wir werden immer zusammenstehen. Wir können und werden mit einer Stimme sprechen.“

„Wir werden immer gemeinsame Lösungen suchen, aufeinander im Geiste der Verständigung und des Respekts hören.“

„Wir werden weiter unsere Art zu leben, Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit schützen. Die unveräußerlichen Rechte und Grundfreiheiten aller Europäer wurden hart erkämpft und werden niemals als gegeben angenommen werden. Wir werden unsere geteilten Werte und die in den Verträgen verankerten Grundsätze aufrecht halten.“

„Wir werden liefern, wo es am meisten von Bedeutung ist. Europa wird weiter groß in großen Fragen sein. Wir werden weiter den Sorgen und Hoffnungen aller Europäer lauschen, indem wir die Union näher an die Bürger bringen, und wir werden entsprechend handeln, mit Ehrgeiz und Entschlossenheit.“

„Wir werden immer den Grundsatz der Fairness aufrecht halten, sei es im Arbeitsmarkt, im Sozialwesen, in der Wirtschaft oder in der digitalen Transformation. Wir werden außerdem die Ungleichheiten zwischen uns verringern, und wir werden immer den am meisten Verletzbaren in Europa helfen, indem wir den Menschen vor die Politik stellen.“

„Wir werden uns selbst die Mittel geben, um unsere Ziele zu schaffen. Wir werden die Union mit den Mitteln ausstatten, die notwendig sind, um ihre Zielsetzungen zu erreichen und ihre Strategien durchzuführen.“

„Wir werden die Zukunft für die nächsten Generationen von Europäern sichern. Wir werden in junge Menschen investieren und eine Union bauen, die fit für die Zukunft ist, in der Lage, die dringlichsten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu bewältigen.“

„Wir werden unsere Bürger schützen und für ihre Sicherheit sorgen, indem wir in unsere Soft und Hard Power investieren und indem wir mit unseren internationalen Partnern arbeiten.“

„Europa wird ein verantwortungsbewusste globale Führungsmacht sein. Die Herausforderungen, denen wir heute gegenüberstehen, betreffen uns alle. Wir werden weiter mit unseren Partnern in der Welt arbeiten, um die auf Regeln basierende Ordnung aufrecht zu halten und zu entwickeln, das meiste aus neuen Handelsmöglichkeiten herauszuholen und gemeinsam globale Fragen wie die Erhaltung unserer Umwelt und den Kampf gegen den Klimawandel zu bewältigen.“