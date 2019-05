Slowenische Elan-Gruppe hat neuen Eigentümer

Ljubljana (APA) - Der slowenische Sportartikelhersteller Elan hat einen neuen Eigentümer. Die zypriotische Finanzholding Wiltan Enterprises und Merrill Lynch International verkauften nach rund drei Jahren das Unternehmen an den finnischen Fonds KJK. Der Deal, der im vergangenen Dezember vereinbart wurde, wurde vor kurzem abgeschlossen, berichteten slowenische Medien. Details des Verkaufs sind nicht bekannt.

Laut dem neuen finnischen Eigentümer soll Elan eine zentrale Rolle in dessen geplanter Sportausrüstungsgruppe einnehmen. In der KJK Sports Gruppe sollen neben Elan auch der estnische Wassersportartikelhersteller Tahe Outdoors und der bulgarische Fahrradhersteller Leader 96 gebündelt werden.

Der finnische Fonds wurde im Vorjahr mit 250 Mio. Euro Privatkapital gegründet. Sein Fokus liegt laut Medienberichten an Investitionen auf dem Balkan und in den baltischen Ländern. KJK ist in Slowenien bereits mit Beteiligungen an mehreren Unternehmen präsent.

Im Jahr 2015 wurde die damals angeschlagene staatliche Elan-Gruppe im Rahmen eines Privatisierungsverfahrens an Wiltan Enterprises, die dem russischen Risikokapitalfonds VR Capital gehört, und Merrill Lynch verkauft. Die zypriotische Holding erwarb 95,1 Prozent der Anteile, die restlichen 4,9 Prozent die US-Investmentbank. Neben Skiern stellt Elan auch Boote, Sportgeräte und Komponenten für Windkraftanlagen her.