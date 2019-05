EU-Gipfel - Hermannstadt - Zentrum der Siebenbürger Sachsen

Sibiu (Hermannstadt) (APA/dpa) - Der Tagungsort des informellen EU-Gipfels in Rumänien trägt offiziell zwei Namen: Sibiu (Rumänisch) und Hermannstadt (Deutsch). Die Stadt mit der Bilderbuch-Architektur aus sieben Jahrhunderten ist kulturelles Zentrum der Siebenbürger Sachsen und Heimat des Staatspräsidenten Klaus Johannis (Iohannis).

In ganz Rumänien leben laut Statistik noch etwa 36.000 ethnische Deutsche, nur etwa ein Zehntel der Zahl von 1930. In Hermannstadt sind es noch 1.500 von knapp 150.000 Einwohnern. Die Zahl der Rumäniendeutschen war vor allem ab den 1970er Jahren stark geschrumpft, als Rumänien mittels eines „Freikauf“-Abkommens mit der Bundesrepublik Deutschland die massenhafte Auswanderung der deutschsprachigen Einwohner betrieb. Diese verstärkte sich nach dem Ende des Kommunismus 1989 noch weiter.

Die Vorfahren der Siebenbürger Sachsen hatten sich vom 12. Jahrhundert an in den damaligen östlichen Regionen des Königreiches Ungarn niedergelassen. Sie waren vor allem aus dem Luxemburger Raum gekommen, dessen Dialekt noch heute der siebenbürgisch-sächsischen Mundart ähnelt. Auch in anderen Regionen des heutigen Rumänien hatten sich im Laufe der Jahrhunderte Deutschsprachige angesiedelt, so die Banater Schwaben.

Das Hochdeutsche kam durch den Einfluss der österreichischen Hegemonie nach Siebenbürgen, aber auch durch den Protestantismus. Nur wenige Jahre, nachdem Martin Luther 1517 seine Thesen veröffentlicht hatte, zirkulierten diese bereits in Siebenbürgen, 1543 wurde bei den Sachsen das evangelische Glaubensbekenntnis eingeführt. Auch später fanden vertriebene Protestanten immer wieder in Siebenbürgen Zuflucht, so die im 18. Jahrhundert dorthin deportierten Lutheraner aus dem Salzkammergut, Kärnten und Tirol, die sogenannten Landler. Hermannstadt ist bis heute Sitz der evangelisch-lutherischen Kirchenführung in Rumänien.

Während Johannis‘ Mandat als Bürgermeister (2000-2014) blühten in Hermannstadt die Wirtschaft und die Kultur wieder auf. Im Jahr 2007 war die Stadt Europäische Kulturhauptstadt. Viele Investoren aus dem deutschsprachigen Raum ließen sich nieder, historische Gebäude wurden renoviert. Hermannstadt zog Touristen an.

Eine der Hauptattraktionen ist die „Lügenbrücke“ im Zentrum. Der Legende nach soll sie einstürzen, sobald ein Lügner sie betritt.