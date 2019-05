Pankratius, Servatius, Bonifatius und Sophia - die „Eisheiligen“

Wien (APA) - Pankratius, Servatius, Bonifatius und Sophia - das sind die „Eisheiligen“, die vom 12. bis 15. Mai laut Bauernregel regelmäßig für Kälteeinbrüche im Mai sorgen. Die Bezeichnung „Eisheilige“ geht auf den kirchlichen Heiligenkalender und die Prägung des ländlichen Lebens durch die kirchlichen Feste zurück.

Pankratius (12. Mai) starb im Alter von 14 Jahren unter Kaiser Diokletian um 305 den Märtyrertod. Er wird zu den 14 Nothelfern gezählt und als Patron der jungen Saat und Blüten angerufen. Servatius (13. Mai) war im 4. Jahrhundert Bischof von Tongern und starb am 13. Mai 384 in Maastricht. Sein Grab in der dortigen Servatiuskirche wurde ein vielbesuchtes Wallfahrtsziel.

Bonifatius von Tarsus (14. Mai) ist ein Märtyrer, über den wenig bekannt ist. Er wird oft mit Bonifatius, dem Apostel der Deutschen, verwechselt, dessen Gedenktag am 5. Juni ist. Sophia (15. Mai) wird auch als „kalte Sophie“ bezeichnet. Die Heilige starb um das Jahr 305 - wie Pankratius unter Kaiser Diokletian - in Rom als Märtyrerin.