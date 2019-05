Eishockey: KAC-Stümer Thomas Koch für internationalen Preis nominiert

Klagenfurt (APA) - Der 35-jährige KAC-Stürmer Thomas Koch ist einer der fünf Nominierten für den Warrior Career Excellence Award, der jährlich von der Allianz der europäischen Eishockeyclubs vergeben wird. Der im Juni 2016 gegründeten Alliance of European Hockey Clubs (EHC), deren Mitglied Österreichs Rekordmeister aus Klagenfurt seit April 2017 ist, gehören mittlerweile 84 Vereine aus 13 Nationen an.

Jährlich vergibt die EHC spezielle Auszeichnungen an herausragende Spieler und Clubs in Europa. Für die Saison 2018/19 werden im Rahmen der Zeremonie am 11. Juni Preise in vier Kategorien verliehen: Young Player of the Year, Coach of the Year, Club of the Year und eben der Warrior Career Excellence Award, mit dem jener Crack ausgezeichnet wird, der „während seiner Karriere beispielgebend für Sportsgeist und Hingabe in Verbindung mit gemeinnützigem Engagement und hoher individueller Spielqualität“ ist.

Eine international renommierte Jury stellte für jede dieser Auszeichnungen fünf Nominierungen zusammen, über die letztendlichen Sieger wird ab dem (heutigen) Donnerstag online auf eurohockeyclubs.com abgestimmt. Für den Warrior Career Excellence Award sind neben dem neunfachen österreichischen Meister Koch noch Lasse Kukkonen (Kärpät Oulu/vierfacher finnischer Meister und siebenfacher Medaillengewinner bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen), Joel Lundqvist (Frölunda Göteborg/Kapitän des aktuellen CHL-Siegers und schwedischen Meisters sowie dreifacher Weltmeister), der Slowake Branko Radivojevic (Dukla Trencin/zweifacher WM-Medaillengewinner) und DEL-Rekordtorschütze Michael Wolf (EHC München) nominiert.