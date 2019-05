Einbrecher in Wien-Penzing mit 51 Handys erwischt

Wien (APA) - Ein 39-jähriger Mann ist in der Nacht auf Donnerstag in der Hütteldorfer Straße in Wien-Penzing von Polizisten beim Einbruch in ein Elektronik-Geschäft erwischt worden. Bei dem Algerier wurden unter anderem 51 Mobiltelefone und Bargeld gefunden. Die Beute hatte der Verdächtige schon für den Abtransport verpackt, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Er wurde festgenommen.