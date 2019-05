Fußball: HSV im Zweitliga-Schlager in Paderborn unter Druck

Paderborn/Hamburg (APA/dpa) - Für den Traditionsverein Hamburger SV ist der Aufstieg in die deutsche Fußball-Bundesliga eigentlich Pflicht, für den Underdog SC Paderborn dagegen die Kür. Derzeit spricht aber wesentlich mehr für den Außenseiter als für den einstigen Bundesliga-Dauergast. Am Sonntag (15.30 Uhr) erwarten die zweitplatzierten Paderborner in der vorletzten Runde den einen Punkt zurückliegenden Vierten aus Hamburg.

Das Selbstverständnis des HSV und die Ansprüche der Fans sind immer nur auf die Eliteliga ausgerichtet. Wird der Aufstieg ein Jahr nach dem erstmaligen Abstieg verpasst, wäre der Katzenjammer in der Hansestadt gewaltig. Ein unbedingtes Muss für den mit 85 Millionen Euro verschuldeten Verein ist die Bundesliga-Rückkehr aber nicht. „Die Welt geht nicht unter, ob der HSV in der Zweiten oder in der Ersten Bundesliga spielt. Theoretisch könnte der HSV auch noch ein oder zwei Jahre Zweite Liga spielen, ohne dass uns der ganze Laden um die Ohren fliegt“, sagte Präsident Marcell Jansen kürzlich dem „Hamburger Abendblatt“.

Bleibt der HSV zweitklassig, sind es die Finanzen auch. In der TV-Vermarktung stehen dem einstigen Europacupsieger in der Ära von Österreichs Trainerlegende Ernst Happel dann rund 15 Millionen Euro weniger zur Verfügung. Von Hauptsponsor Emirates kämen lediglich 4,5 Millionen Euro pro Jahr statt sieben bis acht Millionen beim Aufstieg. Der Spieleretat würde im zweiten Zweitligajahr von derzeit 29 Millionen auf etwa 23 bis 25 Millionen Euro schrumpfen. Unabhängig davon, ob der Aufstieg gelingt, kehrt der südkoreanische Teamspieler Hwang Hee-chan nach einer Leihsaison vom HSV zu Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg zurück.