Audi-Absatz brach wegen Modellwechsel ein

Ingolstadt (APA/dpa) - Rückschlag für Audi: Nachdem sich der Absatz der VW-Tochter zuletzt zumindest stabilisiert hatte, ging es im April wieder deutlich abwärts. Die Zahl der ausgelieferten Autos sank im April um fast 13 Prozent auf 140.300 Stück, wie das Unternehmen am Donnerstag in Ingolstadt mitteilte. Damit ging der Absatz in den ersten vier Monaten des Jahres um sechs Prozent auf 587.550 Autos zurück.

Besonders deutlich war das Minus im April in China, Deutschland und den Vereinigten Staaten. Audi machte neben dem nach wie vor herausfordernden Marktumfeld auch Modellwechsel für den starken Absatzrückgang verantwortlich.

