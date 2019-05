Politikerbezüge - Kärntner Landtag diskutierte Entgeltfortzahlung

Klagenfurt (APA) - Der Kärntner Landtag hat am Donnerstag eine Entgeltfortzahlung für Politiker diskutiert. Berufspolitiker, die keine anderen Ansprüche oder Einkommen haben, sollen nach Karriereende 50 Prozent ihrer Bezüge für maximal sechs Monate weiter ausbezahlt bekommen. Der Beschluss wird mit den Stimmen der ÖVP und der SPÖ am Nachmittag fallen.

Die Novelle ist nach einer schweren Erkrankung von Landesrat Ulrich Zafoschnig (ÖVP) , der seit Februar arbeitsunfähig ist, eingebracht worden und laut Opposition eine „Anlassgesetzgebung“, die „durchgepeitscht“ werde. Politiker sollen künftig nach einem Schicksalsschlag nicht ohne Einkommen und ohne Krankenversicherung in der Luft hängen, hieß es im Vorfeld. Die Novelle des Kärntner Bezügegesetzes wird rückwirkend mit 1. Mai gelten. Konkret können die Mitglieder der Landesregierung und Landtagsabgeordnete, Klubobleute, Bundesräte, der Landtagspräsident und der Direktor des Landesrechnungshofs in den Genuss der Entgeltfortzahlung kommen.

Abgeordneter Gerhard Köfer vom „Team Kärnten“ kritisierte die Novelle, da dadurch auch abgewählte Berufspolitiker weiterhin Bezüge bekommen würden: „Wenn das Bekämpfung von Arbeitslosigkeit ist, dann gute Nacht.“ Seitens der FPÖ hieß es, dass es ein Beispiel dafür sei, wie man es nicht machen sollte. „Machtberauschte Regierungsparteien“ würden die Politik in einem schlechten Licht dastehen lassen. FPÖ-Klubobmann Gernot Darmann sprach von einem „erschütternden Bild“, das hier gezeigt werde. Bürger würden von der Politik Gleichstellung und keine „Bonzen“ wollen.

Die SPÖ und die ÖVP verteidigten die Novelle: Klubobmann Markus Malle bestätigte zwar, dass es den Anlassfall gibt, aber man hole sich kein Privileg, sondern führe mit der Regelung an die Realität heran. 90 Prozent der Angestellten in der Privatwirtschaft hätten eine soziale Absicherung, Berufspolitiker in Kärnten allerdings bisher nicht. Er hielt es für „schändlich“, dass die Opposition daraus Kapital schlagen wolle. „Das ist Bashing in ärgster Form.“ SPÖ-Klubobmann-Stellvertreter Andreas Scherwitzl meinte in Richtung FPÖ, dass solche Beschlüsse ohne Begutachtung von der FPÖ-Bundespartei „beinahe bei jeder Nationalratssitzung mitgemacht“ würden.

LH Peter Kaiser (SPÖ) hielt fest, dass es in sieben Bundesländern ähnliche Regelungen gebe: „Warum ist dann jene aus Kärnten schlecht?“ Der Bund würde sogar 75 Prozent für sechs Monate auszahlen und das nicht subsidiär, sondern jedenfalls wenn gewünscht. „Ich halte diese masochistische Herangehensweise im eigenen Bereich für dumm“, sagte Kaiser.