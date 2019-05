EU-Gipfel - Kurz: EU braucht „neues Fundament“

Sibiu (Hermannstadt)/Wien (APA) - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat zu Beginn des EU-Zukunftsgipfels im rumänischen Sibiu (Hermannstadt) seine Forderung nach einer Änderung der EU-Verträge bekräftigt. „Es braucht ein neues Fundament für uns, mit dem wir auch gerüstet sind, um im Vergleich zu China und den USA und anderen ein internationaler Player sein zu können“, sagte Kurz am Donnerstag in Sibiu.

Es gebe keinen Grund, selbstzufrieden mit dem Status quo in der Europäischen Union zu sein, betonte Kurz. Vor allem unter seinen jüngeren Kollegen gebe es ein Bewusstsein, dass die EU zwar irgendwie funktioniere, „aber definitiv nicht gut genug aufgestellt“ sei. Kurz nannte den EVP-Spitzenkandidaten Manfred Weber und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron.

Macron fordere immer wieder eine Neugründung der Europäischen Union und gehe damit noch weiter. „Ein neuer Vertrag, ein Generationswechsel - das ist jetzt, was wir brauchen“, so Kurz. Ein Konvent in Österreich sollte eine möglichst breite Einbindung aller in diese Fragen sicherstellen.

Der Kanzler äußerte sich kritisch zur jüngsten Initiative Frankreichs zum Klimaschutz, die von acht EU-Staaten unterstützt wird. Österreich erachte es als „vollkommen falsch“, auf Atomkraft zu setzen, sagte Kurz. Österreich sein dem Klimaschutz verpflichtet, setze aber auf erneuerbare Energie und nicht auf Atomkraft. „Weder Atomenergie noch Kohlekraftwerke sind der richtige Weg.“

Kurz bekräftigte seine Unterstützung für den Spitzenkandidaten-Prozess der EU. Es wäre der Bevölkerung schwer zu verkaufen, zuerst Wahlen und Spitzenkandidaten zu haben, und dann im kleinen Kreis zu entscheiden, wer Kommissionspräsident wird. Ein Abrücken von Spitzenkandidaten wäre „alles andere als demokratisch“ und würde das Vertrauen in die EU nicht stärken. Wenn Weber die Europawahl gewinne, habe er auch Anspruch, EU-Kommissionspräsident zu werden.