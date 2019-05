Graz (APA) - Golf-Proette Sarah Schober hat einen Monat nach ihrem ersten Turniersieg einen Rückschlag erlitten. Wegen anhaltender Rückenprobleme musste die Steirerin beim LET-Access-Turnier in Gams (Schweiz) aufgeben und muss nun auch eine zumindest zweiwöchige Therapie und damit Spielpause einlegen. Schober ist in der Order of Merit der Access-Tour Zweite.

ÖGV-Amateurspielerin Isabella Holpfner war ein Gams starke Dritte geworden.