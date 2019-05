Wiener Börse will italienische Unternehmen gewinnen

Rom/Wien (APA) - Die Wiener Börse will zum attraktiven Listingplatz für italienische Unternehmen werden, die sich mit der Emission von Aktien oder Anleihen frisches Kapital für ihr Wachstum verschaffen wollen. Bei einer Road Show in Rom präsentierten die Wiener Börse und die Beratungsfirma „Spring+“ am Donnerstag in der LUISS-Universität in Rom die Vorteile des Wiener Finanzplatzes.

„Italien ist zusammen mit Irland unser wichtigstes Zielland. Viele italienische Unternehmen haben Schwierigkeiten, sich von Banken genug Kapital für ihr Wachstum zu verschaffen, deswegen wenden sie sich an internationale Finanzplätze, um dort ihre Bonds anzubieten. Die Wiener Börse ist dank günstiger Listingsgebühren und schnelle Prozeduren für Italiener besonders attraktiv“, sagt Florian Vanek, Bond Listing-Experte der Wiener Börse, im Gespräch mit der APA in Rom.

Seit 2013 haben bereits 130 italienische Gesellschaften den Wiener Börsenplatz betreten, darunter große Namen wie der Energiekonzern ENI und der Spirituosenhersteller Campari, der im April in Wien eine Anleihe mit einem Volumen von 150 Millionen Euro auf den Markt gebracht hat.

„Das Spektrum italienischer Unternehmen, die bei uns ihre Bonds emittieren, ist sehr unterschiedlich, die meisten sind stark international ausgerichtet. Doch auch kleinere italienische Familienunternehmen suchen den Finanzplatz Wien auf, um ihre Bonds zu platzieren“, so Martin Wenzl, Head of Market & Product Development der Wiener Börse AG.

Nachdem eine ähnliche Roadshow bereits in Mailand stattgefunden hatte, entschloss sich die Wiener Börse jetzt zur Präsentation in Rom. „Unser Fokus lag bisher auf Mailand, jetzt wollen wir das Spektrum ausdehnen“, so Vanek. In Rom trafen Vanek und Wenzl vor allem Vertreter von Anwaltskanzleien und Berater, die Emittenten betreuen.

