Schillhofer ab 1. Juni neuer Finanzvorstand der CA Immo

Wien (APA) - Die CA Immo bekommt per 1. Juni wieder einen Finanzvorstand. Andreas Schillhofer (47) übernimmt dann die Funktion, die zuletzt von Vorstandschef Andreas Quint interimistisch ausgeübt wurde. Zuvor hatte Hans Volkert Volckens das CFO-Mandat im Oktober niedergelegt - nach dem Verkauf der 26 Prozent-Beteiligung an der CA Immo durch die Immofinanz an den US-Investor Starwood.

Schillhofer wird sich heute bei der Hauptversammlung der CA Immo auch den Aktionären vorstellen.

