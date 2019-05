Steuerreform geht IV-Präsident Kapsch nicht weit genug

Wien (APA) - Der Präsident der Industriellenvereinigung (IV), Georg Kapsch, will die Steuerreform der ÖVP-FPÖ-Bundesregierung nicht als solche bezeichnen. Er spricht zwar von „Steuersenkungen“, ihm fehlen aber so manche Dinge an den geplanten Schritten, geht aus einem Bericht der „Tiroler Tageszeitung“ (Donnerstagsausgabe) hervor. Was etwa noch fehle, sei die Senkung der Lohnnebenkosten.

Aber auch eine Senkung der Beiträge zum Insolvenzentgeltausgleichsfonds sowie der AUVA fehlen dem IV-Präsidenten. Aus Unternehmersicht positiv sei die Möglichkeit, zwölf Stunden arbeiten zu lassen. Die Regierung versuche, „den Standort zu stärken“.

Einmal mehr bekräftigte Kapsch auch seinen Ruf nach mehr Offenheit im Land. „Wir brauchen eine neue Willkommenskultur, wir brauchen wieder Offenheit.“ Die neue Rot-Weiß-Rot-Card werde zeigen, ob qualifizierte Fachkräfte ins Land kommen. Asylwerber würde Kapsch sofort arbeiten lassen, zum gleichen Lohn wie alle anderen Arbeiter. 1,50 Euro Stundenlohn für gemeinnützige Arbeit sei „menschenverachtend“, kritisierte der Manager in der „TT“.

