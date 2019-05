Krank im Pflegeheim: Altersmedizin-Team kommt in steirische Heime

Graz (APA) - Um betagten Menschen in Pflegeheimen in altersmedizinischen Belangen möglichst gut auch ohne Klinikeinweisung zu behandeln, wird in der Steiermark ein „Geriatrischer Konsiliardienst“ eingerichtet. Mediziner kommen ins Pflegeheim, nicht der Patient muss zum Facharzt ins Spital. Laut Gesundheitslandesrat Christopher Drexler (ÖVP) wird es das Service vorerst in der Weststeiermark und Graz geben.

Chronische Wunden, Schmerzen, die stärker werden, Nebenwirkungen von Arzneimittel, schwierige Betreuungssituationen: Pflegeheimbewohner haben vielfach mehrere chronische Erkrankungen, die sich verschlechtern können und zeitweise eine erhöhte medizinischen Versorgung notwendig machen. Für Hochbetagte, die eine internistisch-fachärztliche Abklärung brauchen, kann aber die Einweisung in ein Akutspital physisch und psychisch belastend sein.

„Mit dem Geriatrischen Konsiliardienst bauen wir ein zusätzliches System auf, das den Patienten Stress erspart, für behandelnde Ärzte von Vorteil ist, weil man im Team zur optimalen Lösung kommt und letztlich nicht notwendig gewesene Spitalsaufenthalte hintangehalten werden“, begründete Gesundheitslandesrat Drexler das Projekt „GEKO“ in einer Pressekonferenz am Donnerstag. In einem Pilotprojekt wurden bereits erste Erfahrungen gewonnen, Mitte 2019 soll es in Graz und der Weststeiermark anlaufen.

Das GEKO-Team kommt ausschließlich nach einem Auftrag durch dem Hausarzt zur Visite ins Pflegeheim. Es besteht aus einem Facharzt mit spezieller geriatriemedizinischer Zusatzausbildung und einem diplomierten Pfleger, schilderte Johannes Koinig vom Gesundheitsfonds Steiermark. Der Gesundheitsfonds und die Steiermärkische Gebietskrankenkasse haben das vorerst auf drei Jahre finanzierte Projekt beauftragt und finanziert.

In den Pflegeheimen in Graz wird es durch die Geriatrischen Gesundheitszentren (GGZ), in der Region Voitsberg/Deutschlandsberg durch die Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft (KAGes) angeboten. Insgesamt werden dafür pro Region und Team rund 350.000 Euro pro Jahr locker gemacht.

Wenn betagte und hochbetagte Menschen im Krankheitsfall möglichst lange in ihrer gewohnten Umgebung behandelt werden können, sei viel erreicht, so der Präsident der Ärztekammer Steiermark, Herwig Lindner: „Die Leistung kommt zum Patienten und nicht der Patient zur Leistung ins Spital“, laute das Motto. Das Angebot sei nicht als Ersatz, sondern als Unterstützung der hausärztlichen Betreuung zu sehen. Ziel ist es, den Geriatrischen Konsiliardienst nach der Erprobung und Evaluierung in den beiden Regionen schließlich Steiermark weit anzubieten.