Deutsche Ministerin: Missbrauch keine interne Sache der Kirche

Berlin (APA/AFP) - Die deutsche Justizministerin Katarina Barley sieht die Einführung der internen Meldepflicht für Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche skeptisch. „Sexueller Missbrauch von Kindern ist von Strafgerichten zu beurteilen“, erklärte Barley am Donnerstag in Berlin. „Die schrecklichen Missbrauchstaten sind keine interne Angelegenheit der katholischen Kirche.“

Barley forderte die Kirche auf, „jede Straftat“ anzuzeigen, damit Staatsanwaltschaften ermitteln könnten. Bei jedem Hinweis auf sexuellen Missbrauch müsse „unmittelbar“ Strafanzeige gestellt werden. Andernfalls blieben die „Mauern des Schweigens“ erhalten, die den Missbrauch so lange verdeckt und verschleiert hätten. Das jahrzehntelange „Verleugnen und Vertuschen“ habe die alten Hierarchien erhalten.

Die SPD-Ministerin hob hervor, „nur die umfassende Aufklärung aller noch nicht verjährten Taten“ durch Staatsanwaltschaften und Gerichte könne das ändern. „Unsere Strafprozessordnung kennt keine Geheimarchive.“

Die kirchlichen Vorschriften sehen bereits seit Jahren eine Beachtung staatlicher Strafbestimmungen und Meldepflichten in Missbrauchsfällen vor. „Insbesondere sind die staatlichen Rechtsvorschriften bezüglich einer Anzeigepflicht für solche Verbrechen immer zu beachten“, heißt es etwa in einem Schreiben der vatikanischen Glaubenskongregation aus dem Jahr 2011, das als Grundlage für die Erstellung von Leitlinien der Bischofskonferenzen gegen Missbrauch dient.

Papst Franziskus hatte zuvor eine Meldepflicht für Geistliche erlassen, die nun jeden Verdachtsfall und versuchte Vertuschung eines sexuellen Missbrauchs der Kirche melden müssen. Alle Diözesen weltweit müssen laut dem neuen Schreiben „Vos estis lux mundi“ (Ihr seid das Licht der Welt) zudem bis Juni 2020 ein öffentlich leicht zugängliches Meldesystem für Anzeigen einrichten.