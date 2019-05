Grasser-Prozess - Zeuge: Vergabeverfahren korrekt abgelaufen

Wien (APA) - Der heute zum zweiten Mal befragte frühere Mitarbeiter der US-Investmentbank Lehman Brothers, Jürgen K., hat in der Befragung durch den Anwalt des Hauptangeklagten Ex-Finanzministers Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) das Vergabeverfahren der Bundeswohnungen verteidigt. Seiner Wahrnehmung nach sei das Vergabeverfahren korrekt abgelaufen, sagte er als Zeuge im Korruptionsprozess gegen Grasser.

Der Zeuge hatte damals selber, gemeinsam mit anderen Mitarbeitern von Lehman, den Vergabeprozess aufgesetzt und organisiert. Die Anklage wirft Grasser vor, er habe von der 9,6 Mio. Euro schweren Provision profitiert, die die im Vergabeverfahren siegreiche Immofinanz im Geheimen mittels Scheinrechnungen an Peter Hochegger und Walter Meischberger für Insiderinformationen zahlte. Grasser und Meischberger weisen diese Vorwürfe zurück.

Grasser-Anwalt Norbert Wess wollte in der weiteren Befragung dann vom Zeugen wissen, ob es in der heißen Phase der Privatisierung nach der Öffnung der Angebote in der ersten Runde Möglichkeiten gegeben hätte, dass Insiderinformationen nach außen dringen. Dazu meinte der Zeuge, er habe auf die Einhaltung der Vertraulichkeit durch den Notar, der die Anbote öffnete, und durch die Anwälte der Kanzlei Freshfields, die Lehman beraten hatten, voll vertraut.

Wess hielt dann - so wie Richterin Marion Hohenecker bereits zuvor - dem Zeugen sein Protokoll der Einvernahme bei der Staatsanwaltschaft vor. Hier sei eine falsche Frage gestellt worden, monierte er - was zuvor schon die Richterin festgehalten hatte. Außerdem fehle einmal bei der Antwort des Zeugen ein „nicht“ - was den Sinn der Antwort umkehrte.

Der Vertreter der Privatbeteiligten CA Immo, Johannes Lehner, fragte den Zeugen, wieso es überhaupt eine zweite Runde gegeben habe. Denn laut dem vorher festgehaltenen Prozedere hätte es eine weitere Runde nur dann geben sollen, wenn die Anbote der Bieter nahe beieinander gelegen wären. Tatsächlich waren die Anbote in der ersten Runde allerdings deutlich auseinander: Die CA Immo bot 922,7 Mio. Euro, das Österreich-Konsortium bot 837,3 Mio. Euro. Der Unterschied betrug also mehr als 85 Mio. Euro. „Das war natürlich kein geringer Unterschied“, sagte der Zeuge. Aber man habe nicht nur in dem einen Fall Nachverhandlungen möglich machen wollen. „Man wollte Flexibilität schaffen“, meinte er. Die zweite Runde habe einen Mehrertrag für den Bund gebracht.

Nach der ersten Runde hätte die CA Immo die Vergabe der Bundeswohnungen gewonnen - und zwar in beiden Fällen, sowohl wenn das Land Kärnten die Eisenbahnerwohnungsgesellschaft ESG herauskauft als auch wenn nicht. Erst in der zweiten Runde, wo das Österreich-Konsortium vorne lag, war dann die Ausübung des Vorkaufsrechts für die ESG das „Zünglein an der Waage“. Da Kärnten nicht ausübte, blieb das Österreich-Konsortium vorne. Hätte Kärnten allerdings die ESG herausgekauft, wäre der Zuschlag an die CA Immo gegangen.

