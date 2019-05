Erster Braunbär seit über hundert Jahren in Portugal gesichtet

Lissabon (APA/AFP) - Erstmals seit mehr als hundert Jahren ist in Portugal ein Braunbär gesichtet worden. Das portugiesische Naturschutzinstitut ICNF bestätigte die Sichtung am Donnerstag offiziell. Zuletzt habe es zwischen dem 18. und dem Ende des 19. Jahrhunderts eine stabile Braunbärenpopulation im Land gegeben, dann seien die Tiere in Portugal ausgestorben, erklärte das INCF.

Der Bär wurde im Nationalpark Montesinho und auf dem Gebiet der Kommune Braganca im Nordosten des Landes beobachtet, etwa 20 Kilometer von der spanischen Grenze entfernt. Es handle sich um ein streunendes Tier, das vermutlich auf der Suche nach einem „friedlichen Revier, einer Partnerin und Futter“ von Spanien aus über die Grenze gewandert sei, sagte der Bären-Spezialist Paulo Caetano im portugiesischen Rundfunk. Im kantabrischen Gebirge in Spanien leben nach Angaben von Umweltschützern derzeit etwa 330 Braunbären.