Fußball: Leipzig will Bayerns Titelfeier 2 - Bayern weiter ohne Neuer

München (APA/dpa) - Bayern München muss im Auswärtsspiel gegen RB Leipzig weiter ohne Manuel Neuer auskommen. Nach seinem Mitte April erlittenen Muskelfaserriss soll der deutsche Nationaltorhüter nun erst nächste Woche ins Training einsteigen. „Er wird nicht mit nach Leipzig fahren“, bestätigte Bayern-Trainer Niko Kovac am Donnerstag. Fraglich ist wegen eines Schlages auf die Wade auch Mittelfeldmann Javi Martinez.

„Wir haben zwei Matchbälle und wollen versuchen, schon den ersten jetzt in Leipzig zu nutzen“, sagte Kovac vor den beiden Partien beim Tabellendritten in Leipzig und gegen den Vierten Eintracht Frankfurt. Vier Punkte hat sein Team zwei Runden vor Schluss auf Verfolger Borussia Dortmund gut, der am Samstag Fortuna Düsseldorf empfängt. Kovac: „Wir müssen uns bis zur Decke strecken, um das Spiel zu gewinnen.“