Schwere Überschwemmungen in Paraguay

Asuncion (APA/dpa) - Nach heftigem Regen sind in Paraguay zahlreiche Dörfer, Felder und Straßen überschwemmt worden. Im Süden des südamerikanischen Landes erreichte der Paraguay-Fluss an vielen Stellen kritische Pegelstände, wie der Wetterdienst am Donnerstag mitteilte. Zahlreiche Menschen brachten sich in höher gelegenen Regionen in Sicherheit.

In den Departments Neembucu, Misiones, Itapua, Paraguari, Caazapa und Alto Parana wurde auch am Donnerstag wieder starker Regen erwartet. Mitarbeiter des Katastrophenschutzes verteilten tonnenweise Lebensmittel in den abgeschnittenen Gemeinden.