Handball: Titelverteidiger Fivers gegen Dominator Krems unter Druck

Wien/Hard (APA) - Mit der Partie von Vizemeister Hard gegen SG Westwien wird am Freitag (19.00 Uhr) die Best-of-Three-Halbfinalserie der heimischen Handballliga eröffnet. Am Samstag (19.00/beide live laola1.tv) greift dann auch Titelverteidiger Fivers mit einem Gastspiel beim bisherigen Saisondominator Krems ins Geschehen ein. Es sind jeweils Neuauflagen der Halbfinali 2018.

Damals ging Westwien, das aktuell um den angeschlagenen Spielmacher Olafur Ragnarsson (Knie) bangt, erst in der Verlängerung von Spiel drei in die Knie, wartet seit einem Jahr allerdings auf einen Punktegewinn gegen Hard. „Alles was vorher war, zählt nicht. Jetzt beginnt alles wieder bei Null. Es ist eine offene Serie, in der die Tagesform eine wichtige Rolle spielt. Wir müssen am Freitag jedenfalls unseren Heimvorteil nützen,“ meinte Hard-Trainer Klaus Gärtner. Die Roten Teufel, selbst sechsfacher Titelträger und seit 2013 in sechs von sieben Finalserien vertreten, haben es in der Hand, den ersten Finaleinzug der Wiener seit 2004 zu verhindern.

Vor seiner ersten Finalteilnahme seit Einführung dieses Modus‘ 2001/02 überhaupt steht Krems. Die Truppe von Ibish Thaqi gewann neben dem Cuptitel sowohl Grunddurchgang als auch Bonusrunde und ließ Ferlach im Viertelfinale nicht den Funken einer Chance. Meister Fivers, der den Weg in die dritte Saisonphase über die Qualirunde gehen musste, gilt in diesem Halbfinale nur als Außenseiter - dem 2:0 über Graz im Viertelfinale zum Trotz. „Uns muss bewusst werden, dass wir gegen den amtierenden Meister antreten, aber meine Jungs sind voll fokussiert und haben in dieser Saison gegen Ziura & Co eine weiße Weste“, betonte Ex-Teamspieler Thaqi, der sich 2018 den Fivers im Halbfinale erst im dritten Spiel beugen musste.

Die Wiener wären das erste Team, das sich nach Teilnahme am unteren Play-off noch den Titel holt. „Die Vorzeichen sind umgekehrt, heuer müssen wir auswärts gewinnen, letztes Jahr ist Krems an dieser Aufgabe gescheitert“, sagte Margaretens-Erfolgscoach Peter Eckl. Am Ziel hat sich freilich nichts geändert: „Krems ist stark, wir auch. Krems will den Titel, wir auch.“