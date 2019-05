WIRTSCHAFT - Termine von Fr., 10.05.19 bis Sa., 11.05.19

Wien (APA) - Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

--------------------------------------------------------------------- Wirtschaft - Termine am Freitag, 10. Mai 2019

WIEN - WI Deutsche Bildungsministerin Gerlach zu

AI Arbeitsbesuch in Wien

II (09.05.-10.05.) * 09:00 WI Bekanntgabe Statistik Austria „Kfz-Neuzulassungen

April“ - 09:30 WI PG WKÖ - Fachverband Unternehmensberatung und

IT Informationstechnologie (UBIT) „Aktuelle

Konjunkturzahlen aus dem UBIT-Radar 2019:

Wachstumszahlen, Erlöse, Ausblick“

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(Motto am Fluss, 1., Franz-Josefs-Kai 2) * 10:00 WI „Pioneers Festival“ u.a. mit Wikipedia-Co-Founder

IT Sanger (Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

XI (kostenpflichtig)

https://pioneers.io/events/pioneers19#/

(09.05.-10.05.)

(Hofburg, 1., Heldenplatz) * 10:00 WI GD Wolfgang Anzengruber (Verbund) im Klub der

Wirtschaftspublizisten

(nur für Klubmitglieder)

(Klub der Wirtschaftspublizisten, 1., Bauernmarkt

6) * 10:00 CI PG Transgourmet und Wiener Donauinselfest 2019 mit

XI Mladosevits (GF Transgourmet Wien Nord), Waldner

WI (GF pro event & Projektleiter Donauinselfest)

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(summerstage, Ecke Mosergasse, 9., Am Donaukanal

nahe U4-Station Roßauer Lände)

BURGENLAND Neusiedl am See - 11:00 WI Spatenstich Energie Burgenland AG

„Wärmepumpenkonzept Neusiedl am See“ mit LR

Eisenkopf, Gerbavsits (Vorstandsvorsitzender

Energie Burgenland), Ecker (Vorstandsdirektor),

Bgm. Böhm

(Energie Burgenland Heizwerk Neusiedl am See, beim

Bauhof, Teichgasse)

NIEDERÖSTERREICH Schwechat - 10:30 WI PK EVA Air „30 Jahre EVA Air - Neues Fluggerät

CI Dreamliner auf der Wien-Route - 2 Millionen

Passagiere“ mit Vorstand Jäger (Flughafen Wien),

GF Kettner (WienTourismus), Österreich-General

Manager Ho

(General Aviation Center Flughafen Wien, Objekt

140, Steinriegelweg)

Wiener Neustadt - 11:00 WI +++ ABGESAGT +++

XI PK „20 Jahre FOTEC Forschungs- und

Technologietransfer GmbH: Eine Erfolgsgeschichte“

mit Bgm. FH-AR-Vors. Schneeberger (ÖVP), FH-GF

Loibl

(FH Wiener Neustadt, Bibliothek, Johannes

Gutenberg-Straße 3)

OBERÖSTERREICH Hörsching - 10:00 WI o HV Polytec Holding AG

WB (Polytec, Linzer Straße 50)

Laakirchen - 12:00 WI PK Kelag „Grüne Wärme für Laakirchen“ u. a. mit GF

Spitzbart (UPM-Kymmene), GF Melcher (Kelag)

(UPM-Kymmene, Fabriksplatz 1)

Wels * 10:00 WI PK Richter Pharma AG „Geschäftsjahr 2018“ mit CEO

Huemer, CFO Pöcherstorfer

(Pharma Logistik Austria GmbH, Jasminstraße 2)

TIROL Innsbruck - 09:00 WI Gemeinsame Sitzung des Verkehrsausschusses des

CI Nationalrats mit dem Verkehrsausschuss des Tiroler

II Landtags mit u.a. LH Platter (ÖVP)

(Landhaus 1, Eduard Wallnöfer Platz 3) - 10:00 CI PG Wirtschaftskammer Tirol „Sommer, Sonne...

WI Freibadsaison!“ u.a. mit Mayerhofer

(Berufsgruppenobmann Tiroler Bäder)

(Tivoli Freibad, Purtschellerstraße 1) - 13:00 II Vollversammlung der Tiroler Arbeiterkammer

WI (AK Tirol, Großer Saal, 3. Stock, Maximilianstraße

7)

Seefeld * 10:30 SI SPORT ALLGEMEIN

WI Nordische Ski-WM 2019 Seefeld: PK „Präsentation

der wirtschaftlichen Auswirkungen und

Besucherzufriedenheit der FIS Nordischen Ski-WM

Seefeld 2019“ u.a. mit LH Platter (ÖVP), Bgm.

Frießer, Leistner (Generalsekretär ÖSV)

(Tennis-Stüberl, Am Kirchwald 503)

DEUTSCHLAND Bonn * 07:00 WA Bekanntgabe Deutsche Post „Ergebnis 1. Quartal“

Karlsruhe * 09:00 WA Bekanntgabe Energie Baden-Württemberg AG (EnBW)

„Ergebnis 1. Quartal“

München * 12:00 WA Bekanntgabe Linde „Ergebnis 1. Quartal“ - 15:00

Telefonkonferenz

Wiesbaden * 08:00 WA Bekanntgabe deutsche Handels- und Leistungsbilanz

März

GROSSBRITANNIEN London * 10:30 WA Bekanntgabe britische Industrieproduktion März

sowie Handelsbilanz März (Ortszeit: 09:30 Uhr

GMT+1) * 10:30 WA Bekanntgabe britisches BIP 1. Quartal (1.

WB Veröffentlichung) (Ortszeit: 09:30 Uhr GMT+1)

IRAN/USA Teheran/Washington * AA Wachsende Spannungen zwischen Iran und USA -

WA Teheran droht mit Teilausstieg aus Atomdeal - Nach

Verhängung von US-Sanktionen gegen iranische

Metallbranche

JAPAN Kyoto - CA Forts. Generalversammlung des Weltklimarats IPCC

WA (bis 12.5.)

XA

USA New York * WA Börsegang des US-Fahrdienstvermittlers Uber in New

WB York - Größtes IPO seit Jahren

Washington * 14:30 WA Bekanntgabe US-Verbraucherpreise April

USA/CHINA Washington/Peking * WA Zusätzliche US-Strafzölle auf chinesische Produkte

AA ab heute: Sonderzölle auf Wareneinfuhren im Wert

von 200 Mrd. Dollar sollen von 10 auf 25 Prozent

steigen - Angekündigt von US-Präsident Trump am

vergangenen Wochenende

--------------------------------------------------------------------- Wirtschaft - Termine am Samstag, 11. Mai 2019

WIEN - 13:00 CI Demo Verein gegen Tierfabriken (VGT) „Gegen

WI grausame Langstreckentransporte“

http://go.apa.at/IxKk52UL

(Route über Mariahilfer Straße zum Stephansplatz)

(Christian-Broda-Platz, 6.)

JAPAN Kyoto - CA Forts. Generalversammlung des Weltklimarats IPCC

WA (bis 12.5.)

XA

