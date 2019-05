Deutsche Steuereinnahmen bis 2023 niedriger als erwartet

Berlin (APA/AFP/Reuters) - Die staatlichen Steuereinnahmen in Deutschland dürften in den Jahren bis 2023 um 74,1 Milliarden Euro niedriger ausfallen als bisher vorhergesagt. Das geht laut Bundesfinanzministerium aus der am Donnerstag vorgelegten Mai-Steuerschätzung des Arbeitskreises Steuerschätzung hervor. Davon entfallen 5,9 Milliarden Euro auf das laufende Jahr und 12,5 Milliarden Euro auf das Jahr 2020.

Die Steuereinnahmen in Deutschland dürften wegen der Konjunkturabkühlung in den nächsten Jahren wesentlich schwächer sprudeln. Der Gesamtstaat aus Bund, Ländern und Gemeinden muss von 2019 bis 2023 mit rund 124 Milliarden Euro weniger rechnen als noch im Oktober veranschlagt, wie am Donnerstag aus einer Übersicht zur Steuerschätzung hervorging. Auf den Bund allein entfallen dabei etwa 70 Milliarden Euro. Damit werden die Spielräume für Finanzminister Olaf Scholz (SPD) kleiner, mit neuen Ausgaben für mehr Wirtschaftswachstum zu sorgen. Allerdings nimmt der deutsche Fiskus unter dem Strich weiterhin mehr ein als in den Vorjahren und kann mit neuen Rekorden kalkulieren.

Der Arbeitskreis Steuerschätzung hat seit Dienstag in Kiel getagt. Dem Gremium gehören Experten von Bund, Ländern und Gemeinden ebenso an wie Fachleute aus großen Wirtschaftsforschungsinstituten, der Bundesbank und des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Ihre Schätzung ist die Basis für die Aufstellung aller öffentlichen Haushalte. Der Beirat beim Bundesfinanzministerium tagt zwei Mal im Jahr.