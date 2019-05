Warimpex - RCB senkt Anlagevotum von „Buy“ auf „Hold“

Wien (APA) - Die Wertpapierexperten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihr Anlagevotum für die Aktien des Wiener Immobilienunternehmens Warimpex von „Buy“ auf „Hold“ gesenkt.

Das Anlagevotum wurde unterdessen bei 1,50 Euro je Aktie bestätigt. Nach der zuletzt starken Performance der Aktie sei sie nun fair bewertet, begründet RCB-Analyst Christian Bader die Abstufung. Die Titel seien seit Jahresbeginn rund 40 Prozent gestiegen und hätten nun kein weiteres Aufwärtspotenzial mehr.

Am Donnerstag am frühen Nachmittag notierten die Warimpex-Titel an der Wiener Börse mit minus 0,37 Prozent bei 1,36 Euro.

Analysierendes Institut Raiffeisen Centrobank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

~ ISIN AT0000827209 WEB http://www.warimpex.com ~ APA408 2019-05-09/15:33