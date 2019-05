Kunstbiennale Venedig: Freude über österreichische Einzelkünstlerin

Venedig (APA) - Bei der Pressekonferenz anlässlich der Eröffnung des Österreich-Pavillons auf der Biennale von Venedig haben Kuratorin Felicitas Thun-Hohenstein und Kulturminister Gernot Blümel (ÖVP) am Donnerstagnachmittag die Relevanz unterstrichen, die die Auswahl von Renate Bertlmann als der ersten österreichischen Einzelkünstlerin hat. Auch die Künstlerin selbst sah dies als wichtiges Zeichen.

„Wir können alle froh und stolz darauf sein, dass sich die Kuratorin zum ersten Mal dafür entschieden hat, eine weibliche Einzelposition im österreichischen Pavillon auszustellen. Das ist ein längst überfälliger Akt gewesen, vielen Dank für diesen Mut“, sagte Blümel. Renate Bertlmann sei aus der internationalen feministischen Avantgarde nicht wegzudenken.

Thun-Hohenstein übte leichten Widerspruch. Die Nominierung einer Einzelkünstlerin sei zwar hochnotwendig und höchst an der Zeit gewesen, sagte sie. „Ich empfinde es als großes Privileg das umsetzen zu dürfen. Mutig ist es aber nicht gewesen“, erklärte sie.

Bertlmann, die bis zum 24. November im Österreich-Pavillon in den Giardini ausstellt, zeigte sich erneut äußerst erfreut über diese Möglichkeit. „Ich hoffe, dass meine Präsenz eine Initialzündung sein wird in Richtung einer gendergerechten Bespielung dieses Pavillons“, betonte sie. Es gäbe in Österreich viele Künstlerinnen aller Generationen und es sei an der Zeit, dass sie im Pavillon ein Forum bekommen. Auf Journalistenfrage nannte sie Maria Lassnig, Louise Bourgeois und Louise Nevelson als Vorbilder. „Das sind Künstlerinnen, die aufgrund ihrer familiären Situation, aufgrund der Zeit, in der sie gelebt haben, mit 50, 60, 65 ihre Familien quasi für tot erklärt haben und gesagt haben: Jetzt komme ich dran.“

Blümel hält sich zum ersten Mal bei der Kunstbiennale von Venedig auf. „Als jemand der Philosophie studiert hat, ist ein erkenntnistheoretischer Zugang zur bildenden Kunst für mich wesentlich“, erklärte er gegenüber der APA. Mit der radikalen feministischen Kunst von Bertlmann hat der konservative Politiker kein Problem. Das Aufbrechen von verbürgten ästhetischen Parametern, egal in welcher Kunstform, sei eigentlich nicht Neues, betonte er. „Dieser Zugang ist 120 Jahre alt und wurde mit der Moderne eingeleitet. Insofern hat das fast schon wieder etwas Konservatives“, sagte Blümel.