Handy am Steuer: Sechs Monate Führerscheinentzug für David Beckham

London (APA/AFP) - Weil er während der Fahrt sein Handy benutzt hat, darf sich die britische Fußball-Ikone David Beckham ein halbes Jahr lang nicht mehr hinters Steuer setzen. Ein Gericht in Bromley im Südosten von London verurteilte den 44-Jährigen am Donnerstag zu sechs Monaten Führerscheinentzug. Ein Zeuge hatte im November gesehen, wie Beckham am Steuer seines Bentleys telefonierte, und ihn angezeigt.

Der frühere Kapitän der englischen Nationalmannschaft hatte seinen Verstoß zugegeben. Handynutzung am Steuer ist auch in Großbritannien verboten.